Pets é um Toy Story com bichos - sem o mesmo charme

O cachorro Max vê seu "reinado" na casa acabar quando a dona resolve trazer um novo cão, Duke, para morar com eles. Com ciúmes, os dois acabam se envolvendo em confusão e vão parar na rua. Eles passam a ser perseguidos pelos homens da carrocinha e por uma gangue de animais abandonados que moram no esgoto.

Max e Duke vão ter que superar a inimizade para poder retornar para casa. Claro que outro grupo de animais fofinhos vão tentar resgatá-los em Pets - A Vida Secreta dos Bichos.

Pets é dos mesmos produtores de Meu Malvado Favorito - e eles fazem questão de lembrar disso com a canção Happy, presente no segundo filme, e com um dos animais se fantasiando de Minion. Mas a animação não tem o frescor da protagonizada pelo vilão Gru, se aproxima mais de um amálgama de Toy Story 1 e 2, já que Max e Duke têm algo de Woody e Buzz, assim como seus amigos. Só que nem de longe tem o mesmo charme ou emoção da animação da Pixar.

Apesar de personagens bonitinhos - afinal, animais são irresistíveis -, a história é fraca, com muita correira e poucos momentos memoráveis. O único que dá para lembrar é a forma como os outros bichos são apresentados, algo já presente no trailer.

Pets é a animação que vai deixar as crianças malucas para terem um novo mascote em casa - e vão até se divertir -, mas os adultos irão apenas assistir algo com algumas poucas risadas, mas esquecível alguns minutos após sair da sessão.

