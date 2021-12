O filme do personagem clássico "Peter Pan" ganhou novo um trailer essa semana. Nas imagens divulgadas pela Warner Bros. Pictures é possível ver cenas inéditas da trama que tem estreia prevista para outubro deste ano.

Desta vez, a narrativa do filme do menino que não quis crescer criada pelo escritor e dramaturgo J. M. Barrie abordar a origem do órfão, explicando as circunstâncias que levaram Peter Pan a ser abandonado por sua mãe.

O elenco do filme é formado por Garrett Hedlund no papel de James Hook, o personagem que no futuro será conhecido como Capitão Gancho. Amanda Seyfried será Mary, a mãe que Peter Pan deseja reencontrar.

Hugh Jackman fará o cruel pirata Barba Negra. Na trama, ele será o principal inimigo de Peter Pan, papel do jovem Levi Miller.

"Peter Pan" ganha novo trailer; assista

