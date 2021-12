"Peter Pan" estreia em primeiro nos cinemas brasileiros

O filme Peter Pan, que chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 8, alcançou o primeiro lugar em bilheteria durante o final de semana de estreia, com a marca de R$ 7 milhões e 431,6 mil ingressos vendidos até domingo, 11.

Mesmo com o sucesso, a produção obteve um resultado inferior do que as estreias anteriores. A diferença para o segundo colocado - a comédia "Vai que Cola" - também foi pequena, já que o filme brasileiro arrecadou R$ 6,4 milhões e vendeu 446,3 mil entradas.

Nos Estados Unidos, a estreia de Peter Pan foi considerada um fracasso, alcançando apenas a terceira posição, com US$ 15,3 milhões.

O longa tem direção de Joe Wright e conta o início da história do garoto que não queria crescer, quando ele chega à Terra do Nunca e encontra pela primeira vez seus futuros amigos e inimigos, como o Capitão Gancho.

