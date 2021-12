Personagens de Star Wars invadem shopping de Salvador

Os consumidores que faziam suas compras de Natal no Salvador Shopping na noite desta terça-feira, 15, foram surpreendidos pela invasão de stormtroopers, da guarda imperial e, claro, do vilão Darth Vader, personagens da série de filmes Star Wars. O Episódio VII, "O Despertar da Força", estreia nos cinemas à 0h desta quarta-feira, 16 - com ingressos esgotados em todo o mundo, incluindo Salvador.

Enquanto passeavam pelo shopping, os personagens eram abordados - e seguidos - por um público de todas as idades, incluindo as crianças, que cantavam a "Marcha Imperial", tema do vilão, e idosos. "Star Wars é uma ótima série. Lembro de ter assistido o primeiro no cinema, há muitos anos", disse a aposentada Vânia Silva, que sorria enquanto tirava uma selfie com Darth Vader.

A estudante Jeane Carvalho viu a movimentação com timidez, até a hora em que os personagens estavam reunidos e começaram a andar pelo shopping. Ela perdeu a vergonha e foi tirar fotos com a equipe. Ela está animada com o novo filme e vai assistir a pré-estreia à meia-noite. "O Despertar da Força é algo novo. Vai trazer personagens antigos 20 anos depois do último filme e ainda vai nos apresentar à novos, que estou ansiosa para conhecer", afirmou.

Família unida

"Star Wars é minha vida", resume Ronilson Morais Lobo, responsável pelo fã-clube Império Comando Bahia, que organizou o evento no shopping. "Tem quem goste de futebol, torça pelo Bahia ou Vitória. Eu gosto da série", afirmou o professor universitário - e Darth Vader nas horas vagas. Ele está ansioso com a nova série de filmes. "Kyle Ren [o novo vilão] deve ser alguém da família Skywalker. E Luke [o mocinho da trilogia original] tem tudo para ser a surpresa do filme, podendo até ser outro vilão", teorizou.

Ronilson conseguiu atrair a esposa para o "lado negro da força". "Comecei a ver os filmes mais quando a gente começou a namorar. Eu gosto, mas não entendo tanto", disse a bióloga Alephidaleth Lordeiro Lobo - que tem nome de uma típica personagem da saga. O filho deles, Lucas, de 9 anos, já participa dos eventos e animou outras crianças com a roupa de Kyle Ren.

Mais ações

Os fãs da série vão se reunir novamente antes da pré-estreia do filme nesta quarta, 16, nos principais shoppings de Salvador. Muitos devidamente customizados com as roupas dos personagens.

Na quinta, 17, às 19h, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o público vai discutir o Episódio VII da saga e ver bonecos - que hoje em dia são chamados de action figures - dos personages como Han Solo e Chewbacca. Também terá palestras sobre a saga.

adblock ativo