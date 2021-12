Pennywise volta ainda mais aterrorizante em segundo trailer de It: A coisa 2

Lançado nesta quinta-feira, 18, o segundo trailer do terror "It: A coisa 2" está ainda mais assustador. O longa vai trazer de volta o famoso "clube dos perdedores", em mais uma - e possivelmente, a última - tentativa de acabar as mortes causadas pelo sinistro palhaço Pennywise (Bill Skarsgård).

Nas imagens, os protagonistas Bill (James McAvoy), Richie (Bill Hader), Beverly (Jessica Chastain), Mike (Isaiah Mustafa), Ben (Jay Ryan), Stanley (Andy Bean) e Eddie (James Ransone), voltam à fictíticia cidade de Derry, 27 anos depois para cumprirem o juramento que fizeram de sempre lutar contra "A coisa" toda vez que ela ressurgir.

Diferente do que se poderia esperar, afinal ele foi derrotado no primeiro capítulo, Pennywise não está com medo dos jovens. Pelo contrário, ele até demonstra certa ansiedade, chegando a afirmar que estava com saudades. Baseado no best-seller de sucesso "It: A coisa", do escritor americano Stephen King, "It: A coisa 2" estreia em setembro.

Assista ao trailer

Da Redação | Foto: Divulgação

