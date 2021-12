Pendular propõe conflito no relacionamento de um casal de artistas

Logo na primeira cena de “Pendular”, um casal (vividos por Raquel Karro e Rodrigo Bolzan) divide em duas partes, com fita adesiva colada ao chão, um galpão que será o local de trabalho dos dois. Ela é dançarina e coreógrafa, ele é artista plástico. Parecem bem confortáveis e felizes com esse acordo tácito de repartir o mesmo espaço do ofício, respeitando um o lugar do outro. O filme foi exibido há alguns dias no Festival de Brasília e entrou em cartaz esta semana nos cinemas.

Mas é claro que essa situação não vai se mostrar tão simples e harmoniosa assim. Para além das desavenças normais do cotidiano de qualquer casal, a história deles é contraposta ou somada aos processos de criação artística com que os dois estão lidando no momento e que exigem demandas e disposições diferentes.

A diretora Julia Murat compõe com muita delicadeza e sinceridade essa atmosfera tão particular em que o lugar do trabalho encontra-se com o da intimidade. Essa aproximação faz pensar na intimidade que existe no ato de produzir arte e na posição tão subjetiva e sensível que a arte exige do artista, de modos distintos para cada linguagem e produto. Por outro lado, o filme se coloca em posição de muito encantamento por esse processo artístico, e aquilo que se constrói como conflito entre os personagens acaba caindo no lugar comum do relacionamento que caminha para a crise.

“Pendular” corre o risco, desde o início, de se fechar em uma estrutura narrativa que dê voltas ao redor dos dramas dos dois protagonistas envoltos em conflitos que também estão muito internalizados – e surge daí, talvez, uma dificuldade de acessar a essência desses embates por eles se esconderem muito sob uma subjetividade particular. Não demora muito para que ele diga a ela que precisa de mais espaço, e as negociações a partir daí se tornam mais complicadas, atingindo a privacidade de ambos.

O filme chega a estabelecer uma estrutura de vai e volta na medida em que as discussões mais diretas do casal são equilibradas com as pazes feitas no dia seguinte, até se chegar a um ponto limite, e com direito a muitas doses de sexo – algumas muito explícitas na maneira de demonstrar a profusão sexual que existe entre eles.

Nesse sentido, o sexo funciona muito como reflexo da potência do corpo, palavra-chave desse filme. Todos os movimentos que o filme faz passa pela consciência concreta da existência de corpos em choque ou em efusão criativa, o que passa pelo próprio trabalho artístico de ambos – e se a dança é muito explícita nesse sentido, as esculturas dele possuem algo de robusto que remete a uma concretude corporal. “Pendular” é, portanto, um filme muito físico e ao mesmo tempo por demais subjetificado.

O Brasil que ri de si mesmo

Das sessões mais hilárias e de maior catarse desta edição do Festival de Brasília, dessas para se registrar nos anais do festival, está a apresentação do curta “Mamata”, de Marcus Curvelo foi memorável. Curvelo integra o Cual – Coletivo Urgente de Audiovisual, criado em Salvador em 2011, e vem fazendo filmes de baixo orçamento e apostando sempre no risco, longe das cartilhas de um cinema facilmente decodificado.

“Mamata” tem 29 minutos de duração, mas vale cada um deles. O personagem principal, Joder, interpretado pelo próprio Marcus (cada vez melhor como ator), é o retrato total de um loser, jovem atolado em desânimo e sem perspectiva de trabalho. Sua angústia é a de não dar certo na vida, de não encontrar um meio de vida, já cansado de tanto tentar e fracassar.

Apesar desse tom pessimista, o filme opera na chave da comédia debochada e perfaz um apanhado de situações em que Joder lida com suas frustrações a partir de conversas online com sua namorada que, no momento, mora nos Estados Unidos. Outro amigo com quem ele tenta se conectar é Levi, amigo de escola que possui uma vida financeira bem superior e que poderia representar oportunidades de trabalho para ele. Levi é o amigo rico que, querendo ou não, joga na cara dele a discrepância de oportunidades e status social que existe entre eles.

O filme é muito centrado nas falas, muitas delas como voz off, ilustradas por situações e imagens das mais inusitadas, quando não inseridas no que podemos chamar de devaneios aflitivos que atravessam seus pensamentos. É quando o filme se entrega a momentos de intenso frescor e humor, assaltando o espectador com uma surpresa atrás da outra. Quando menos se espera, estamos rindo – ou melhor, gargalhando – de nós mesmos, de nosso próprio fracasso enquanto nação torta e de rumos incertos, espelho da própria situação do Brasil de hoje.

A grande sacada do filme é moldar um discurso de derrota que ganha uma projeção macro e, quando menos se espera, está se referindo aos problemas de um país em momento turbulento de crises e incertezas políticas e sociais. “Mamata” lida com elementos que remetem à política brasileira e aplica muita esperteza e humor nessa operação.

O filme está inserido na cultura dos memes e aproveita-se de um imaginário coletivo contemporâneo, via linguagem de “internetês”, para criar uma série de situações hilárias e inusitadas. Duas delas são mais representativas: certa figura pública cantando o hino nacional ou um ídolo do futebol brasileiro aos prantos, choramingando seu fracasso. Com isso, a empatia do filme com o público é total e o resultado é dos mais originais, divertidos e assoladores.

* O jornalista viajou a convite da organização do festival.

