Pegando Fogo mostra virada de mesa de chef

Nos últimos anos, nos acostumamos a ver na televisão ou no cinema a pressão pela qual passam os grandes chefs e cozinheiros de restaurantes de alta gastronomia em busca da perfeição. É este o mote de Pegando Fogo, filme protagonizado por Bradley Cooper, que estreia hoje no Brasil.

O galã interpreta o americano Adam Jones, personagem que chegou a conquistar duas estrelas Michelin com um renomado restaurante em Paris, mas abandonou a carreira e todo o prestígio ao afundar-se nos vícios (leia-se: drogas e mulheres).

Depois de uma espécie de autoexílio no qual abriu literalmente um milhão de ostras no estado da Luisiana (EUA), Jones resolve voltar à cena gastronômica para perseguir sua terceira estrela Michelin.

Para montar um novo restaurante, o enfant terrible recorre aos antigos companheiros de cozinha e a uma subchef com quem viverá um romance. A cozinha volta a ser o ambiente onde Adam Jones busca a perfeição e deflagra seu temperamento difícil. Pratos voam para todos os lados e sobram gritos com os membros da equipe.

Dois badalados restaurantes da cena londrina (Langham Hotel e Delaunay) serviram como set de filmagem e laboratório para os atores. O filme contou também com consultoria de chefs como Mario Batali, Marcus Wareing, Gordon Ramsay e Marco Pierre White.

Apesar disso, o realismo gastronômico do qual se gaba John Wells, o diretor do filme, pode assustar aqueles que só conhecem os pratos da porta da cozinha para fora.

Velocidade das mudanças

Com uma mistura de romance e drama num ambiente de alta pressão, Pegando Fogo entra na moda que coloca a gastronomia como foco de produtos audiovisuais. No entanto, o filme consegue colocar em discussão questões interessantes. A principal delas é a velocidade com que as referências da gastronomia mudaram.

Em cinco anos, Paris fica para trás e Londres passa a ser capital mundial dos restaurantes finos. A manteiga praticamente desapareceu das receitas, enquanto equipamentos estranhos e novas técnicas para cozinhar em baixa temperatura surgiram como essenciais. Decoração e menus dos restaurantes ficam fora de moda. O que permanece é a busca pela perfeição cronometrada do ponto do peixe, que pode levar à terceira estrela.

Adam Jones também questiona a obrigatoriedade dos chefs tornarem-se estrelas midiáticas, darem entrevistas em programas de televisão e participarem de reality shows. Tudo isso choca o tradicional chef, que se vê forçado a se adaptar. Assim, ele não perde a essência, mas se aproveita do que a inovação pode trazer de melhor para seus propósitos.

"O filme está num momento onde a gente passou por uma revolução na gastronomia, onde vários chefs, principalmente os espanhóis, criaram uma nova maneira de se aproximar do ingrediente. Agora a gente vê também uma volta à essência dela, que é o fogo", afirma o chef Carlos Bertolazzi, embaixador do filme no Brasil e apresentador do Hell's Kitchen, do SBT.

adblock ativo