"Peanuts" reflete a condição humana, diz Steve Martino

Snoopy, Charlie Brown, Linus, Lucy, Schroeder e toda a turma está de volta - e de uma maneira nunca vista: em 3D, no filme Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme. A estreia nos cinemas é só em 14 de janeiro, mas o diretor Steve Martino já está no Brasil, aproveitando a Comic Con Experience em São Paulo para divulgar o filme. Escolhido pessoalmente por Craig Schulz, filho do criador Charles Schulz, para a tarefa, Steve conversou com exclusividade com o Caderno 2+ sobre a experiência de trazer Snoopy para o século 21.



Como se sentiu ao ser convidado para dirigir o filme? A responsabilidade pesou?



Sim, na primeira reunião que tive com Craig Schulz, eu fiquei muito honrado em saber que ele queria trabalhar comigo e o Blue Sky, o estúdio em que trabalho. Aí fui pra casa me sentindo muito bem, e então contei pra minha família e amigos e eles ficaram bem animados, "uau, Peanuts! Faz tanto tempo que eles não têm um filme!", e aí me falavam como eles gostam do Snoopy e do Charlie Brown e aí, quando terminava a conversa, todos eles diziam: "oh, é melhor você não estragar isso!". (Risos) Aí eu me toquei: "cara, essa é uma responsabilidade das grandes!". Ao mesmo tempo, isso foi uma grande motivação pra mim e a equipe. O pessoal do Blue Sky também é muito fã do Snoopy. Juntos, sentimos que era uma grande oportunidade de oferecer aos nossos filhos, a uma nova geração, esses personagens maravilhosos com os quais crescemos. Tomamos um cuidado enorme, levamos muito tempo nos certificando de que não íamos "estragar" nada, que íamos fazer o melhor.



Qual foi sua maior preocupação ao converter Peanuts do 2D para o 3D? Que característica não poderia se perder na transição?



O mais importante pra mim, e essa foi a orientação que dei para toda a equipe, é que eu queria encontrar o traço dele (de Charles Schulz) em tudo o que fazemos. Porque tudo o que Charles fazia tinha esse traço de caneta muito claro. É isso que é lindo nisso que ele criou. Cada objeto que botamos no filme precisava ter essa aparência de feito a mão. Apesar de desenhado a mão, na animação computadorizada, tudo tem dimensão. Pra mim, esse foi o barato de criar esse filme. A janela do cinema é enorme, uma grande tela para pintar. E eu achei que a animação por computador nos permitiria ver em um nível de detalhes como nunca vimos antes. O desafio foi fazer os personagens se moverem em um mundo que ainda precisava ter um clima e um visual no estilo feito a mão.



Os desenhos animados do Snoopy tinham meia hora no máximo, mas seu filme tem uma hora e meia de duração. Como resolveu isso?



Desde a primeira conversa que tive com Craig Schulz, ele disse que queria um longa-metragem, e seu filho, Bryan, é roteirista e trabalha com longas. Então, abordamos a narrativa a partir de uma estrutura de longa-metragem. Queríamos que a história tivesse uma unidade narrativa forte e uma estrutura em três atos. É uma abordagem diferente de um episódio de vinte minutos para a TV. Todo o meu trabalho tem sido em longas e eu sinto que entendo esse tipo de narrativa. No fim, eu acho que isso o torna mais divertido, porque é uma nova história e não uma coleção de nossas tirinhas preferidas costuradas juntas por uma hora e meia. Quando a audiência vai ao cinema, ela espera sempre mais, ela quer entrar na filme e se engajar junto aos personagens, imaginar o que vai acontecer em seguida, ser conduzida nessa jornada. Foi dessa maneira que abordamos Peanuts, acho que essa será provavelmente "a novidade" dessa experiência, o fato de ser um longa. Mas os personagens são os mesmos.



A resposta da crítica internacional tem sido muito boa. Como se sente sobre isso?



Me sinto ótimo. Sabe, quando comecei nesse projeto, achei que, na melhor das hipóteses, os críticos ficariam divididos. Achei que muitos fãs diriam que não deveríamos fazer em animação digital, mas fiquei muito feliz em ver que a resposta tem sido tão positiva. Só tenho que agradecer a todos os maravilhosos artistas do Blue Sky Studios com quem trabalhei. Eles deram muito duro para fazer algo tão fiel ao espírito destes personagens.



Charlie Brown representa bem o loser (perdedor, melancólico). Você acha que Charles Schulz foi meio que revolucionário ao desafiar a cultura norte-americana do winner (vencedor)?



Sabe, acho que Charles Schulz era muito ímpar. De sua perspectiva, acho que ele sempre nos dizia que fracassos eram muito mais engraçados do que vitórias. Sabe como é, "estou fazendo uma tira de jornal, quero que as pessoas riam". Mas acho que isso evoluiu para um aspecto da vida real: nós não vencemos em tudo o que fazemos. Acho que é isso que faz o seu trabalho relevante ainda hoje. Ele reflete a condição humana. Todos aqueles sentimentos que nos inspiram quando lutamos para sermos bem-sucedidos. Mas não o somos todas as vezes ao longo do caminho. E podemos ser lembrados disso e rir disso também.



O filme será uma trilogia?



Neste momento, não faço ideia. Eu só concentrei meus melhores esforços nele e estou animado que o mundo queira assisti-lo. Agora depende das pessoas. As audiências ao redor do mundo sempre têm apetite por mais. Certamente, esses são personagens sobre os quais você pode contar muitas e muitas histórias.



Já vimos Snoopy assumir várias personalidades: Joe Cool, o Ás Voador... Vocês planejam fazê-lo assumir outras mais modernas, como por exemplo um Snoopy Homem de Ferro? A família Schulz permitiria isso?



Oh, essa é uma boa pergunta para eu fazer ao Craig Schulz! O que descobrimos neste filme é que adoramos o Snoopy Ás Voador. Então, quando ele entra no seu mundo de imaginação, achamos que voar seria excitante - e Craig Schulz é piloto, ele ama voar. Foi assim que escolhemos essa linha narrativa. Já vimos Snoopy fazer várias coisas, até na Lua ele já foi. Ele tem muitas personalidades diferentes. Mas, para este filme, tivemos de escolher uma que fosse importante e nos concentrar nela.



O senhor trabalhou com o brasileiro Carlos Saldanha na série A Era do Gelo. Como é trabalhar com ele?



Eu amo Carlos Saldanha! Seus trabalhos refletem muito bem sua personalidade. Assistir seus filmes equivale a conhecê-lo. Eles celebram a vida, e é isso que eu amo, especialmente nos filmes da série Rio, com um maravilhoso uso de música e danças, que passam uma grande alegria de viver. É o que sinto em seus filmes e como pessoa e meu amigo. Adoro.

Chico Castro Jr. "Peanuts" reflete a condição humana, diz Steve Martino

adblock ativo