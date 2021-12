Paramount se desculpa por pôster que lembra 11 de setembro

A Paramount Pictures pediu desculpas nesta quinta-feira após a publicação de um pôster do novo filme das Tartarugas Ninja que mostra os personagens saltando de um prédio em chamas, com a data de lançamento na Austrália - 11 de setembro - impressa na parte inferior.

O estúdio apagou as reproduções do cartaz, que havia postado em suas contas australianas do Twitter e Facebook nesta semana, após críticas de internautas.

"Estamos profundamente arrependidos por ter usado esse trabalho artístico para os materiais de marketing que promovem a estreia no dia 11 de setembro na Austrália", declarou a Paramount Austrália em um comunicado.

"Combinar a imagem e a data foi um erro. Não queríamos ofender e tomamos medidas imediatas para interromper seu uso", acrescentou.

As Torres Gêmeas do World Trade Center desabaram durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York.

Quase 3.000 pessoas morreram no ataque da Al-Qaeda, e dezenas saltaram dos arranha-céus em direção à morte para fugir das chamas.

A versão cinematográfica dos heróis das histórias em quadrinhos da década de 1980 - que vivem em Nova York - será lançada nos Estados Unidos no dia 8 de agosto.

Os usuários do Twitter se mostraram chocados com o cartaz.

"Eu me pergunto por que ninguém na fase de projeto pensou que a arte deste cartaz era uma má ideia", declarou um usuário do Twitter, enquanto outro perguntou: "Isso é mesmo verdade? O que eles estavam pensando?".

O pedido de desculpas não foi postado nas contas do Twitter e do Facebook da Paramount Austrália.

adblock ativo