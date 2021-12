'Para Além dos Seios' publica novo trailer após bloqueio

O filme "Para Além dos Seios", que completa três meses em cartaz em Salvador na próxima sexta-feira, 10, ganha novo trailer depois que a última versão (Para Além dos Seios - Trailer 2 - A Cultura do Estupro"), lançada no final do mês de maio, foi banida do Facebook.



Editado com depoimentos de mulheres vítimas de violência sexual contidos no longa, depois que o estupro coletivo sofrido por uma adolescente no Rio de Janeiro ganhou repercussão, o trailer foi denunciado e retirado da rede social, segundo o diretor do filme, Adriano Big, porque apareciam seios.



A conta de Big e o vídeo foram bloqueados e ele ficou impossibilitado de postar, comentar ou responder mensagens por sete dias. "Mas estamos de volta e aí vai a nossa resposta na nossa 'versão censura'", completa Big na postagem de "Para Além dos Seios - Trailer 2 - A Cultura do Estupro - Versão 2" (Driblando a Censura do Facebook) na página do filme.



A primeira publicação já havia alcançado mais de cem mil visualizações e obtido cerca de 33 mil acessos em menos de 72 horas, diz o diretor. Produção baiana, o longa está prestes a alcançar dois mil espectadores, número bem razoável, considerando que o filme de baixíssimo orçamento não tem nem mesmo distribuidora.



"Para Além dos Seios" permanece em cartaz na SaladeArte Cinema da Ufba, às 14h05. Adriano Big está na expectativa de exibição do filme em São Paulo e em Belo Horizonte no final de julho, ao tempo em que lamenta a manifestação de intolerância.



A esperança da produção é que o filme amplie o alcance e provoque cada vez mais discussão em torno dos temas que propõe, como questões de gênero, mastectomia, transgeneridade e violência contra a mulher.



"Estamos de volta e, atendendo ao moralismo do facebook e de quem nos denunciou, fizemos essa nova versão, substituindo as imagens de seios, o motivo da censura, por outras adequadas à 'moral' e aos 'bons costumes'", estampam os letreiros logo no início do trailer.



Confira o novo trailer:

Adalberto Meireles 'Para Além dos Seios' publica novo trailer após bloqueio

