Papéis ao Vento retrata a origem da paixão pelo futebol

"Papéis ao Vento - Uma Aposta para Toda Vida", produção argentina de Juan Taratuto, põe em evidência as artimanhas que dominam a cartolagem e os bastidores do futebol.

O filme levou 380 mil espectadores ao cinemas argentinos, teve roteiro criado pelo próprio Taratuto e por Eduardo Sacheri, autor do romance original - que também escreveu o bem-sucedido "O Segredo dos Seus Olhos" (2009), de Juan José Campanella, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

É um relato que se pretende bem-humorado sobre um tema que nem sempre é bem tratado tanto no Brasil quanto na Argentina, embora corra na veia, de ambos os lados, a afeição extrema pelo futebol, aqui representada também pelo laço que une Fernando (Diego Peretti), Mauricio (Pablo Echarri) e Ruso (Pablo Rago), que acabam de perder o amigo Mono (Diego Torres).

Jogador

Torcedores do Independiente, eles têm um impasse a resolver: negociar o passe do jogador Pittilanga (Ezequiel Maldonado), comprado por Mono, que queria deixar o dinheiro como herança para a filha Guadalupe (Victoria Parrado).

Os três são como verdadeiros tios (Fernando é realmente irmão do morto) e se sentem agora responsáveis pela menina, embora tenham que driblar a irritação da mãe (Lourdes - Cecilia Dopazo).

O problema é que o jogador é um perna de pau, hoje participando de um torneio da terceira divisão argentina. Faz parte da estratégia tentar deslocar o atleta da posição de ataque para a defesa e se utilizar de expedientes escusos para ao menos recuperar os US$ 300 mil investidos.

O que era uma comédia dramática, com muito mais drama do que humor, torna-se então uma farsa, que resgata por meio de flashbacks alguns momentos de Mono.

Há algo de Martin Scorsese nesse filme que pode ser definido como uma crônica sobre a amizade, embora no centro de sua narrativa esteja inserido o bom companheirismo, afastada qualquer violência ou todas as possibilidades de disputa e desavença.

Taratuto conduz o filme com sobriedade, sempre em tom menor, sem humores excessivos. Há momentos em que o tônus dramático que injetaria ânimo à ficção se insinua e parece querer dominar a história, que se resolve, com alguns problemas de concisão e clareza, à mesa de negociação.

Sentimentalismo

O filme vale em parte pelo ideal de bom mocismo com que impregna a narrativa. Há um sentimentalismo contido na explicação para o título.

Os três amigos estão com a menina no carro. A garota vai se deparar com um momento do qual jamais se esquecerá. Na verdade, "Papéis ao Vento - Uma Aposta Para Toda Vida" retrata a origem da paixão pelo futebol e da escolha por um time do coração.

