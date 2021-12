Paolo Sorrentino: "Não estou certo sobre o que é arte"

O cineasta Paolo Sorrentino dirigiu a campanha "Killer in Red", da Campari. Conversamos com ele no lançamento da campanha, em Roma. Confira a entrevista abaixo:

Em A Grande Beleza e também em A Juventude, seus personagens principais são homens desiludidos, cansados do mundo que os cerca. Você diria que Floyd, o bartender de Killer in Red, segue esse padrão?

Não, eu não acho que Floyd está cansado do mundo. Eu acho que Floyd está excitado com o mundo. Eu acho que este homem entende que o casamento é melhor que a transgressão fora do casamento. E acho que isto é sempre uma boa notícia.

Killer in Red é esta grande e bela peça de propaganda. O senhor acha possível conceder senso artístico à linguagem publicitária?

Não sei dizer, porque na verdade não estou nem certo sobre o que é arte. Eu não sei.

Percebo uma grande influência da fotografia de moda e da publicidade em seus filmes. Você diria que essas linguagens são uma influência em sua carreira, em sua arte?

Nada disso. Porque não sei quase nada de moda e muito pouco de publicidade.

O senhor disse na coletiva que a ambiência do bar o fascina, porque nele as pessoas estão propensas a se socializar. Fazendo um paralelo com sua série da HBO The Young Pope, o senhor diria que o bartender seria uma espécie de padre e o bar, sua igreja? Afinal, o bartender ouve as confissões das pessoas...

(Pensa por um momento). Va bene. Eu aprecio sua interpretação. Gostei, faz sentido.

Que espécie de oportunidade o senhor vislumbrou neste projeto? O que o trouxe a ele?

Não é por aí. Para nós, italianos, Campari é uma marca familiar, algo que te acompanha ao longo da vida, algo a que você se apega. Campari é parte de nós. O projeto era bom, e a proposta, interessante. Haviam caracteristicas neste projeto que achei que eu poderia fazer algo a respeito, então, eu fiz.

