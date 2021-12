Panorama Internacional Coisa de Cinema inscreve até sexta

Terminam nesta sexta-feira, 2, as inscrições para as mostras competitivas do IX Panorama Internacional Coisa de Cinema. Podem concorrer aos prêmios as produções de qualquer gênero finalizadas a partir de janeiro de 2012.

O festival premiará nas categorias curta-metragem internacional, longa-metragem nacional, curta-metragem nacional e filme baiano. Para concorrer na categoria de longa-metragem as produções devem ter duração mínima de 60 minutos. Já os curtas podem durar até 30 minutos. Na competitiva baiana serão aceitos filmes de qualquer duração e os filmes estrangeiros deverão ser legendados em inglês, quando este não for seu idioma original.

No ano passado, cinco filmes foram premiados. Juntos eles receberam R$ 25 mil em dinheiro e mais R$ 18 mil em serviços. Na nona edição do evento, o longa premiado receberá sozinho o prêmio de R$ 10 mil. Além disso, um dos longas inscritos será escolhido para ser exibido no Festival Indie Lisboa, em Portugal.

Os interessados em inscrever seus projetos devem acessar o site do evento e preencher o formulário de inscrição. A ficha deve ser enviada para o e-mail panorama@coisadecinema.com.br, juntamente com um link do filme em alta resolução, duas fotos de still e o currículo resumido do diretor. Caso não seja possível disponibilizar o link, uma cópia em DVD deve ser encaminhada para o endereço informado no site.

Seleção - Os curadores do Panorama irão selecionar oito longas-metragens e 16 curtas nacionais, 16 curtas internacionais e um número a definir de filmes baianos. A data de envio do e-mail ou postagem de material nos Correios deve estar dentro do período de inscrição.

O IX Panorama Internacional Coisa de Cinema será realizado entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro em Salvador e Cachoeira. A nona edição do festival conta com o patrocínio da Petrobras e do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, além de receber apoio da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e do Cineclube Mário Gusmão.

