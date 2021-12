Panorama Internacional Coisa de Cinema exibe 140 filmes em Salvador e Cachoeira

Chega o mês de novembro e o público cinéfilo de Salvador e Cachoeira tem um grande motivo para comemorar e se animar: começa nesta quarta-feira, 8, o Panorama Internacional Coisa de Cinema, este ano completando 13 edições. Serão exibidos perto de 140 filmes, entre curtas e longas-metragens, com especial atenção para o pulsante cinema brasileiro contemporâneo.

A abertura será logo mais à noite com a exibição do aclamado As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. O filme venceu o prêmio máximo do Festival do Rio e estreou mundialmente no prestigioso Festival de Locarno, de onde saiu com o Prêmio Especial do Júri. Estrelado por Isabél Zuaa e Marjorie Estiano, a película abraça, com segurança, marcas do cinema de horror para se tornar uma história sobre cumplicidades.

Já a tradicional mostra competitiva nacional reúne oito longas e 16 curtas-metragens de várias regiões do Brasil. Dentre os longas, a novidade é que todos são dirigidos por diretores estreantes no formato.

"Quando começamos a realizar o Panorama, abraçamos uma nova geração de curta-metragistas extremamente talentosa. Aos poucos, essa geração realizou seus primeiros longas e ganhou o mundo", afirma, entusiasmado, um dos diretores e curadores do festival, Cláudio Marques.

E tem alguns representantes baianos nessa lista. Café com Canela, de Glenda Nicácio e Ary Rosa, saíram aclamados do Festival de Brasília, com prêmio de roteiro, atriz (Valdinéia Soriano) e Prêmio do Júri Popular. Diário de Classe, dirigido por Maria Carolina da Silva e Igor Souza, também foi apresentado em Brasília, em mostra paralela.

E mesmo não sendo uma produção local, Animal Cordial é dirigido pela cineasta nascida em terras baianas Gabriela Amaral Almeida, hoje radicada em São Paulo. Ela é uma das diretoras que tiveram seus curtas apresentados nas mostras competitivas de anos anteriores e retorna com seu primeiro longa ao festival.

Vencedor da Mostra Tiradentes no início do ano, chega ao Panorama o filme Baronesa, de Juliana Antunes. É importante notar que mais da metade dos longas da competição são dirigidos por mulheres – alguns em parceira com homens. Além desses citados, tem ainda Pela Janela, de Caroline Leone – uma coprodução com a Argentina; e La Manuela, assinado por Clara Linhart.

Completam a seleção de longas os filmes Música para Quando as Luzes se Apagam, de Ismael Caneppele; e Antônio Um Dois Três, de Leonardo Mouramateus, feito em coprodução com Portugal.

Feito na Bahia

A mostra competitiva baiana tem revelado cada vez mais filmes e propostas diversificadas. Muitos curtas e longas foram inscritos este ano, o que gerou uma seleção ampla. Serão exibidos 20 curtas e seis longas metragens.

Dentre eles estão as produções Quilombo Rio dos Macacos, sobre as lutas dos remanescentes quilombolas ameaçados pelas forças políticas, dirigido por Josias Pires; Zélia – Memórias de Amor, de Carla Laudari, sobre a intimidade de Zélia Gattai e Jorge Amado; Diário de Greve, espécie de autoficção sobre um professor – o próprio diretor Guilherme Sarmiento – em meio a uma greve na universidade.

Completam a seleção de longas Do Sul ao Norte, de Isabela Faria, espécie de road movie com músicos brasileiros cruzando a América do Sul; Elogio à Utopia, filme ensaístico que utiliza múltiplas imagens (re)apropriadas pelo diretor; e Xará, de Matheus Vianna, feito a partir de conversas online do diretor com pessoas desconhecidas.

Homenagens

Um dos maiores atores do Brasil ganhou um belo filme em sua homenagem: Todos os Paulos do Mundo, dirigido por Rodrigo de Oliveira e Gustavo Ribeiro, é uma celebração do trabalho do grande Paulo José, que virá a Salvador para acompanhar a sessão no Panorama. Além disso, clássicos como O Padre e a Moça e Macunaíma, ambos de Joaquim Pedro de Andrade e com o ator no elenco, ganham sessão especial em torno da homenagem.

Mas este é um ano de lembrar também perdas marcantes do cinema baiano. A mais recente foi a morte de Guido Araújo, cineasta e criador da Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Serão exibidos em sua honra os cinco episódios da série O Senhor das Jornadas, idealizada por Jorge Alfredo.

Em lembrança a Geraldo Moraes, que nos deixou há pouco também, o Panorama exibe A Difícil Viagem – filme, aliás, que tem Paulo José no elenco. E também haverá sessão de Índios Zoró – Antes, Agora e Depois?, último filme de Luiz Paulino dos Santos, morto no início do ano.

Fora isso, vale lembrar os clássicos de grandes cineastas que o Panorama revisita este ano. Persona, de Ingmar Bergman, A Bela da Tarde, de Luís Buñuel, e O Martírio de Joana D'Arc, de Carl Dreyer, são algumas das preciosidades do cinema a serem exibidas no festival (alguns deles em película). Além de um jovem clássico absoluto do cinema: Cidade dos Sonhos, de David Lynch.

Programação especial

A programação do Panorama está repleta de outras sessões especiais e atividades voltadas para a discussão e desenvolvimento da arte cinematográfica. Além das tradicionais Oficina de Crítica Cinematográfica e do Laboratório de Roteiro, haverá debates, encontros com os realizadores, sessões para jovens e crianças e, este ano, uma Oficina de Direção de Arte.

As sessões especiais vão desde a estreia, na Bahia, da produção local Abaixo à Gravidade, de Edgard Navarro, até a apresentação de A Moça do Calendário, dirigido pela atriz e diretora baiana Helena Ignez. Além da mostra competitiva internacional, filmes de outros países ganham exibição no evento, como Zama, longa mais recente da cineasta argentina Lucrécia Martel.

O Panorama segue até o dia 15 de novembro, quando serão conhecidos os vencedores da mostras competitivas. Antes disso, na sessão de encerramento, será exibido Árabia, de Afonso Uchoa e João Dumans, filme vencedor do último Festival de Brasília.

O que: XIII Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 08 a 15 de novembro

Onde: Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha / Cine Theatro Cachoeirano

Preço: Salvador: R$ 10,00 (inteira)/ R$ 5,00 (meia) avulso – R$ 40,00 passaporte para 10 sessões

Cachoeira: Gratuito

Programação: site Coisa de Cinema

