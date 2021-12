Panorama divulga lista de curtas nacionais concorrentes

A organização do IX Panorama Coisa de Cinema divulgou nesta segunda, dia 7, a lista dos filmes concorrentes na Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragem. O evento acontece de 31 de outubro a 7 de novembro, em Salvador e em Cachoeira (Recôncavo Baiano). Ao todo, foram selecionadas 16 produções, entre obras de ficção, animação e documentários de estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Os curtas nacionais em competição serão exibidos em pares (juntamente com os longas) em sessões no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha e no Auditório da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). Os dias e horários das sessões ainda não estão definidos. O acesso às exibições será gratuito em Cachoeira, e em Salvador, vendidos a preços populares.

O Panorama é uma realização da produtora Coisa de Cinema, em parceria com o Cineclube Mário Gusmão, projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e conta com patrocínio da Petrobras e do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura.

Veja a lista completa dos curtas nacionais selecionados:

- A que deve a honra da ilustre visita este simples marquês? - Rafael Urban e Terence Keller

- Au Revoir - Milena Times

- Colostro - Cainan Baladez e Fernanda Chicolet

- Contos da Maré - Douglas Soares

- Deixem Diana em Paz - Júlio Cavani

- Em Trânsito - Marcelo Pedroso

- Fernando que Ganhou um Pássaro do Mar - Felipe Bragança e Helvécio Marins Jr.

- Jessy - Rodrigo Luna, Ronei Jorge e Paula Lice

- Lição de Esqui - Leonardo Mouramateus e Samuel Brasileiro

- Memória da Memória - Paula Gaitán

- Não Estamos Sonhando - Luiz Pretti

- Pouco Mais de Um Mês - André Novais

- Sanã - Marcos Pimentel

- Todos esses Dias que Sou Estrangeiro - Eduardo Morotó

- Tremor - Ricardo Alves Jr.

- Verona - Marcelo Caetano

