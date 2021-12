Panorama divulga filmes selecionados para a competitiva baiana

Uma lista com 25 filmes de diferentes gêneros fará parte da Competitiva Baiana do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece entre 30 de outubro e 6 de novembro, em Salvador e Cachoeira.

Na capital baiana, as mostras competitivas vão acontecer no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha. Após a exibição dos filmes, serão realizados debates com o público.

As produções vencedoras da Competitiva serão definidas pelo diretor e roteirista Felipe Sholl, pela roteirista Jaqueline Souza e pelo ex-diretor da Ancine, Paulo Alcoforado. O resultado será anunciado na noite de encerramento do festival, no dia 6 de novembro.

O Panorama vai exibir cerca de 130 filmes ao longo da programação, que terá mostras competitivas e paralelas, além de sessões especiais.

Confira a lista de filmes da Competitiva Baiana:

• A Mulher no Fim do Mundo - Ana do Carmo

• A Sete Tragos Do Chão - Ariel L. Dibernaci e Cláudia Sater

• Ada - Rafaela Uchoa

• Arco do Tempo - Juan Rodrigues

• Cabelos Brancos - Lina Cirino e Elza Cirino

• Cartas para Ana - Carla Caroline

• Cinema de Amor - Edson Bastos e Henrique Filho

• Chica - Andrea Guanais

• Corações Encouraçados - Jamile Coelho e Cintia Maria

• Em Cima do Muro - Hilda Lopes Pontes

• Enjoy Your Sunday - Victor Marinho

• Entre o Céu e o Subsolo - Felipe da Silva Borges

• Enquanto Eu For Lembrado - Állan Maia

• Fundo do Céu - Matheus Vianna

• Jaçanã - Laryssa Valim Machada

• Japanese Nano Food - Liz Riscado

• Joderismo - Marcus Curvelo

• Miúda e o Guarda-Chuva - Amadeu Alban

• Necropolis - Italo Oliveira

• O Garoto no Fim do Mundo - Antônio Victor e Lailson Brito.

• Pelano! - Christina Mariani e Calebe Lopes.

• Tem um Monte de Oxum no SUS - Aline Brune

• Uma Mulher, Uma Aldeia - Daniel Dourado e Marcelo Abreu Góis

• Vapor SubUrbano - Dodias An

• Vigia - Um Olhar para a Morte - Victor Marinho

