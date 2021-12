Panorama Coisa de Cinema vai exibir 133 filmes

A crise, sobre a qual falam 10 entre 10 brasileiros, passa ao largo do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema, que será aberto nesta quarta-feira, 28, às 20 horas, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, com a primeira apresentação na Bahia de Tudo Que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado.

São 133 filmes exibidos até o dia 4 de novembro, divididos em 11 mostras, dentre elas as competitivas de longas e curtas brasileiros, de filmes baianos e internacionais, que incluem a homenagem ao crítico e ensaísta Walter da Silveira no ano de seu centenário.

"Primeiro, a minha sensação é que a crise é mais política do que financeira. A gente já passou por crises muito mais fortes em 1982, em 1989, com a hiperinflação, e mesmo em 1999", afirma o cineasta Cláudio Marques, idealizador e coordenador do festival. .

"De qualquer maneira tudo o que estamos vivendo este ano (no Panorama), boa parte é reflexo do que foi aprovado nos anos anteriores", completa. Ele lembra que o festival foi selecionado pelo edital Eventos Culturais Calendarizados, de 2012, que garantiu sua realização por três anos seguidos.

A previsão é de renovação por mais dois, sendo que o secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal, afirma Cláudio, já garantiu 2016. Quanto à Petrobras, também patrocinadora, "é uma incerteza" para o próximo ano, diz: "Acho que se a gente vivenciar um pouco de tranquilidade política essa sensação de crise vai diminuir bastante". O cineasta está no comando de uma equipe de curadoria que assistiu a mais de mil filmes para escolher 17 longas-metragens e quase 40 curtas que compõem as competitivas.

Premiados

Entre os concorrentes a melhor longa brasileiro, Boi Neon, do pernambucano Gabriel Mascaro, foi distinguido com o prêmio especial da mostra Horizontes, do Festival de Veneza, e venceu em Toronto e no Festival do Rio em três categorias, incluindo melhor filme. Olmo e a Gaivota, de Petra Costa e Lea Glob, foi premiado no Festival de Locarno (Suíça) e ainda escolhido melhor documentário no Rio de Janeiro. Para Minha Amada Morta, do baiano radicado em Curitiba Aly Muritiba, venceu seis prêmios no Festival de Brasília, incluindo melhor direção, e Mate-me Por Favor, de Anita Rocha da Silveira, recebeu um troféu especial (para o elenco) em Veneza.

Aly Muritiba concorre ainda, ao lado de Marja Calafange, com Tarântula, outra produção paranaense que integra a lista de 16 filmes da competitiva nacional de curtas procedentes do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia, além de uma coprodução Brasil/Alemanha, Fuja dos Meus Olhos, de Felipe Bragança.

É bom lembrar os baianos, que este ano estão presentes na competitiva para filmes exclusivamente produzidos no estado (três longas e onze curtas), na nacional de longas, com Tropykaos, estreia de Daniel Lisboa em 'bitola' longa, e na nacional de curtas com o Feio, Velho e Ruim, de Marcus Curvelo, Ifá, de Leonardo França, e Muros, de Fabricio Ramos e Camele Queiroz.

No Panorama Brasil, fora da competição, o também baiano Rogério Duarte, o Tropikaoslista, de Walter Lima, em primeira mão, divide a atenção com Big Jato, a ficção superpremiada de Cláudio Assis, baseada no livro do jornalista Xico Sá, que recebeu cinco Kikitos em Brasília, e Ralé, de Helena Ignez, tendo Ney Matogrosso à frente do elenco.

Júlio Bressane está de volta com Garoto, longa baseado no livro de Jorge Luis Borges, The Disinterested Killer Bill Harrigan. E mais: novamente Sérgio Machado, desta vez ao lado de Fernando Coimbra com Aqui Deste Lugar, dentre outros filmes que fazem deste leque de brasileiros uma das seleções mais interessantes do festival, incluindo Travesssia (Ba), de João Gabriel, encerrando o Panorama.



Homenagem

Walter da Silveira, que morreu em 5 de novembro de 1970 (há 45 anos, portanto), é tema de um seminário. Um apaixonado pelo cinema de Charles Chaplin, terá o filme O Garoto (1921) exibido em sua homenagem. Clássicos do cinema francês, como A Grande Ilusão (1937), de Jean Renoir, O Batedor de Carteiras (Pickpocket, 1959), de Robert Bresson, Os Olhos Sem Rosto (1960), de Georges Franjou, e Pierrot le Fou - O Demônio das Onze Horas (1965), de Jean-Luc Godard, serão exibidos em cópias restauradas.

Nome cultuado do Novo Cinema Alemão, embora menos conhecido que Wim Wenders e Werner Fassbinder, dentre outros, Werner Schroeter (1945-2010) tem 10 filmes em retrospectiva. Abrigo Nuclear (1981), de Roberto Pires, considerado a primeira ficção científica realizada no Brasil, também será exibido.

Além da competitiva internacional, tem o Panorama Internacional - que exibirá filmes atuais de relevância como O Inquieto, primeira parte da trilogia de seis horas, As Mil e Uma Noites, do português Miguel Gomes -, os clássicos brasileiros, filmes de animação e o Panorama Italiano.

Para Cláudio Marques, o Panorama Coisa de Cinema "faz parte de uma renovação do circuito de festivais nacionais que surgiram e passaram a dar espaço para uma nova geração de realizadores que estava no curta, chegou aos longas e agora está com filmes ganhando festivais importantes pelo mundo".

