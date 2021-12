Panorama Coisa de Cinema traz novidades e revê grandes obras

Mais de 150 produções, entre longas e curtas-metragens, obras documentais e de ficção, das mais variadas origens, ocupam espaços em Salvador e Cachoeira com a abertura, nesta quinta-feira, 31, às 20h30, da 9ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema.



A proposta da diversidade já começa deste a largada do evento, que não possui uma sessão de abertura, mas três programações diferentes em Salvador e outra em Cachoeira, para abrir uma maratona que se propõe a apresentar a recente produção brasileira, alguns títulos internacionais e rever, a partir de retrospectivas, grandes momentos da sétima arte.

Em Salvador, no Espaço Itaú Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, principal sede do evento, acontece a primeira exibição de Um Estranho no Lago, fita francesa dirigida por Alain Guiraudie, que foi um dos destaques do último Festival de Cannes. A projeção ocorre simultaneamente à apresentação de Alma Corsária e Duas Vidas, todos às 20h30.

Duas Vidas (Zwei Leben) é uma obra alemã do diretor Georg Mass, que estará presente na sessão. O filme faz parte do Panorama Alemão, realizado pela German Filmes, com o apoio do Instituto Cultural Brasil-Alemanha (Icba), e inclui dez longas e seis curtas-metragens germânicos de produção recente que integram a grade do evento baiano.

Já a sessão de Alma Corsária, do falecido cineasta Carlos Reichenbach, faz parte de uma mostra retrospectiva em homenagem ao diretor, um dos expoentes do cinema brasileiro em todos os tempos. O baiano Bertrand Duarte, ator do filme, e a produtora Sara Silveira estarão presentes.

Em Cachoeira, a abertura será uma hora antes, às 19h30, na Praça da Aclamação, com uma sessão em homenagem ao cineasta baiano Roberto Pires. Com a presença do filho e mantenedor da obra, o também cineasta Petrus Pires, será projetado A Grande Feira (1961), em cópia restaurada, precedido do curta Memorando - A Grande Feira, de Paulo Hermida.

Suspense - Uma das grandes atrações do Panorama 2013 vai ficar por conta das cópias restauradas dos filmes do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Clássicos como Psicose e Um Corpo que Cai poderão ser conferidos em tela grande, como se fossem novos.

O cineasta Cláudio Marques, que divide a coordenação geral do evento com Marilia Hughes, sintetiza a importância de rever clássicos: "A vontade do novo é fundamental, mas temos de estar atentos ao que já foi feito". Prossegue: "Há muitos anos Hitchcock não é visto na Bahia em boas condições de projeção".

Ele também ressalta a novidade da cópia em formato 3D para o filme Disque M para Matar. "Eu não sou fã do 3D, mas quando vi este filme, produzido em 1954, funcionando tão bem nesta adaptação, fiquei chocado. É como se Hitchcock, mesmo sem deter a tecnologia ainda, já pensasse no 3D", diz, empolgado.

Falando ainda em passado, o coordenador do Panorama Coisa de Cinema lembra a importância de reverenciar Roberto Pires, um dos pioneiros do cinema baiano e do movimento do Cinema Novo brasileiro, além de Carlos Reichenbach, que vai ter cinco filmes projetados durante o evento e ainda três encontros, com a presença de críticos e pesquisadores.

Debates - Em Cachoeira, no domingo, a sessão de Filme Demência, um dos clássicos do autor, acontece seguida de conversa com os críticos Marcelo Miranda (Minas Gerais) e Francis Vogner (São Paulo), ambos membros da Abraccine - Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que é parceira do evento neste ciclo de debates sobre Carlos Reichenbach.

Na segunda e na terça-feira, em Salvador, o presidente da Abraccine, Luiz Zanin Oricchio (São Paulo), junta-se aos membros locais da entidade, como Adolfo Gomes, numa mesa que conta ainda com o ator Bertrand Duarte. O crítico e realizador carioca Fábio Andrade também integra o time, que vai trazer à tona uma aprofundada conversa sobre o realizador.

Parceiros - Cláudio Marques destaca a colaboração com a Universidade Federal do Recôncavo, citando ainda a parceria com outros festivais, como o Indie Lisboa (Portugal) e o Ficunam - Festival Internacional de Cinema da Universidade Nacional Autônoma do México, que apresentam seleções de filmes dentro da programação do evento.

"Nossa curadoria tem pautado festivais que se identificam com a busca autoral, tanto que os representantes destes eventos, que estarão presentes em Salvador, devem anunciar, a partir da nossa seleção de filmes brasileiros, obras que irão integrar as suas próximas edições", diz Marques.

Ele faz questão, ainda, de elogiar a boa safra nacional: "É a melhor desde a Retomada, em 1995", aposta. O evento prossegue até a quinta-feira (dia 7), quando exibirá o longa baiano Depois da Chuva, logo após a cerimônia de premiação.



