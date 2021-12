Panorama Coisa de Cinema seleciona 16 curtas internacionais

A produção do Panorama Internacional Coisa de Cinema divulgou uma lista com dezesseis curtas selecionados para a primeira competitiva de filmes estrangeiros. Entre os trabalhos, todos inéditos na Bahia, estão filmes da Eslováquia, Islândia, Croácia, Tailândia, Irã, França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Chile, Argentina e Portugal.

Na nona edição do festival, que acontece de 31 de outubro a 7 de novembro em Salvador e Cachoeira, os curtas serão exibidos em três grupos, todos com júri específico.

Para os organizadores do festival, os cineastas Cláudio Marques e Marília Hughes, a inclusão da mostra demonstra uma evolução do Panorama. Marques acredita que essa é uma forma de mostrar "os filmes e realizadores que estão renovando a cinematografia mundial".

Confira filmes selecionados:

- Asúncion (Asúncion) - Camila Luna Toledo (Chile)

- Boonrerm (Boonrerm) - Sorayos Prapapan (Tailândia)

- Direto com você (Niet op Miesjes) - Daan Bol (Holanda)

- Domingo 3 (Sonntag 3) - Jochen Kuhn (Alemanha)

- Exílio (Exil) - Vladilen Vierny (França)

- Gambozinos (Gambozinos) - João Nicolau (Portugal)

- Mais de duas horas (More than two hours) - Ali Asgari (Irã)

- O Facínora (O Facínora) - Paulo Abreu (Portugal)

- O peso dos homens (The mass of men) - Gabriel Gauchet (Reino Unido)

- Os animais (Los Animales) - Paola Buontempo (Argentina)

- O Veredito (Presuda) - Duro Gavran (Croácia)

- Panda (Pandy) - Matús Vizár (Eslováquia)

- Pornô Não (Kein Porno) - Jela Hasler (Suíça)

- Tabatô (Tabatô) - João Viana (Portugal)

- Terra dos meus sonhos (Land of my dreams) - Yann Gonzalez (Portugal/França)

- Vale das Baleias (Hvalfjordur) - Gudmundur Arnar (Islândia)

