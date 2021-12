Panorama Coisa de Cinema inscreve para oficina de crítica

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Escrita Crítica do X Panorama Internacional Coisa de Cinema. Ministradas pelo crítico e pesquisador de cinema Rafael Carvalho, as aulas acontecem entre os dias 27 e 30 de outubro, das 9h às 13h, Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha.

Para realizar a inscrição, os interessados devem enviar uma resenha crítica entre 1.500 e 2.000 caracteres para o email panorama@coisadecinema.com.br (assunto: Oficina de Escrita Crítica) até o dia 20 de outubro. O filme resenhado pode ser Contos da Maré, Em Trânsito, Dona Sônia Pediu uma Arma para Seu Vizinho Alcides ou O Duplo.

Vinte candidatos serão escolhidos para participar da oficina, que irá promover discussões sobre métodos e abordagens mais utilizados para avaliar filmes. A partir das atividades desenvolvidas serão formados, entre os participantes, o grupo de crítica e o Júri Jovem.

O grupo irá ficar responsável pela produção de textos para o blog Pílulas Críticas, durante o evento. Já o júri terá acesso às mostras competitivas e concederá o Prêmio João Carlos Sampaio ao melhor curta e longa-metragem nacionais. A premiação é uma homenagem ao crítico de cinema baiano falecido em maio deste ano. Sampaio ministrou a oficina desde a sua criação, em 2010, até 2013.

