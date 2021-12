Panorama Coisa de Cinema exibirá filmes premiados

Coletânea com premiados dos festivais de Brasília e Gramado-RS recheia a mostra competitiva nacional do 8º Panorama Coisa de Cinema, que acontece em Salvador e Cachoeira, a partir do próximo dia 25. Segundo os organizadores, os oito longas e os 29 curtas-metragens da competição foram selecionados a partir de uma lista de 600 inscritos.

Entre os principais destaques estão filmes como O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho. Grande vencedor do Festival de Gramado, o primeiro longa de ficção do diretor pernambucano Kleber Mendonça é uma vigorosa crônica do cotidiano. A fita aborda, nas entrelinhas, questões como o avanço predatório dos empreendimentos imobiliários e o crescente sentimento de insegurança nas grandes cidades. Seu maior mérito reside na rica construção de situações e personagens.

Também vem de Pernambuco outro título desafiador da mostra, o inclassificável Boa Sorte, Meu Amor, que deu ao seu autor, Daniel Aragão, o prêmio de melhor diretor no último Festival de Cinema de Brasília, no mês passado.

Aragão mergulha em referências cinéfilas para pintar uma Recife monocromática, com amplo espaço para a imaginação.

Outro destaque da lista de oito longas-metragens vem do Distrito Federal, A Cidade é Uma Só?, de Adirley Queirós. A fita mescla registro documental e ficção para falar do conjunto de forças, econômicas e políticas, que espremem o "homem da periferia". Articula uma narrativa de grande poder simbólico, amparada na singeleza, que fizeram o filme o grande vencedor da última edição do Festival de Tiradentes-MG, em janeiro passado.

Documentários

Vale citar mais dois pernambucanos da competição. Um deles é o documentário Doméstica, de Gabriel Mascaro, que tem até cenas gravadas em Salvador. O outro é As Hiper Mulheres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro.

Doméstica é um olhar sobre as "secretárias do lar" a partir de filmagens dos seus jovens patrões, que, por via indireta, acabam também radiografados nesta fita, cheia de boas histórias e amplo material para reflexão.

Já As Hiper Mulheres conta uma incomum celebração, liderada pelas vontades da parte feminina da tribo. Há ainda outro premiado em Brasília, o documentário mineiro Otto, de Cao Guimarães, que cria um relato experimental sobre a concepção, a gestação e o nascimento de seu filho.

Completa a lista o carioca Esse Amor Que Nos Consome, de Allan Ribeiro, sobre o cotidiano de uma companhia de dança que a partir do Centro do Rio leva sua arte para toda a cidade, e o drama paulista O Que Se Move, de Caetano Gotardo, que parte de tragédias pessoais noticiadas pela mídia para construir um delicado retrato sobre perdas familiares.

Pornôs

O festival também apresenta mostra de curtas nacionais e mais uma dedicada a curtas-metragens baianos. Traz, nas exibições paralelas, uma seleção que reverencia o cinema brasileiro do tempo das "pornochanchadas".

Aliás, o festival também oferece oficina sobre este tema e mais um outro minicurso sobre crítica de cinema.

A programação do 8º Panorama Coisa de Cinema será exibida no Espaço Itaú Glauber Rocha (Praça Castro Alves), na Sala Walter da Silveira (Barris) e no Auditório da Universidade Federal do Recôncavo (Praça Ariston Mascarenhas, em Cachoeira). O evento acontece entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro.

