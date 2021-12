Panorama Coisa de Cinema chega à Chapada Diamantina

Uma mostra de curtas-metragem selecionados para o VIII Panorama Internacional Coisa de Cinema será apresentada gratuitamente nos dias 29 e 30 de março, sempre às 20h, ao público de Rio de Contas, na Chapada Diamantina (Bahia). As sessões vão ocorrer no Espaço Imaginário. A mostra inclui filmes contemplados na premiação do festival como: Dizem que os Cães Veem Coisas, de Guto Parente, e O cadeado, de Leon Sampaio.

De acordo com a produção do evento, os multipremiados A mão que afaga, de Gabriela Amaral Almeida, com sete troféus no Festival de Brasília, e Menino do Cinco, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira, com cinco Kikitos no Festival de Gramado, são os filmes mais esperados da mostra. A programação se completa com Pra eu dormir tranquilo, de Juliana Rojas, e a animação pernambucana Dia Estrelado, de Nara Normande.

Rio de Contas será a última cidade da mostra itinerante. O projeto já passou pelas cidades de Santo Amaro e Remanso.

