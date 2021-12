Palacete das artes promove Circuito Cinema e Arquitetura

Clássicos do cinema como Vontade Indômita, de King Vidor e Metrópolis, de Fritz Lang (1926) e outros nove longas serão apresentados a partir desta quarta-feira, 3, das 17h às 19h, no Palacete das Artes, localizado no bairro da Graça, em Salvador. O Circuito Cinema e Arquitetura foi idealizado pelo arquiteto Raimundo Chagas, e se estende até o dia 30 de abril, com entrada gratuita.

Chagas explica que o projeto é dirigido aos cinéfilos amantes da arte, paisagistas e arquitetos e lança um olhar para a arquitetura presente em quase todos os filmes envolvendo seus personagens.

"Quando o diretor de arte ou o cenógrafo escolhe a casa ou o apartamento de algum personagem, ele naturalmente pesquisa muito a respeito das cidades, da classe social, dos cenários da época e hábitos", explica Chagas.

Durante o período, os visitantes também poderão assistir Lar, Meu Tormento, de H. C. Potter. (1948), A Arquitetura Da Destruição, de Peter Cohen (1992), entre outros.

