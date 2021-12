Paisagem Sonora propõe encontro de DJs em mostra de cinema

Paisagem pode ser o que se vê pela janela, enquanto a vida passa. Mas é que pode ser também a trilha sonora acompanhada de imagens e outras intervenções. Este é um jeito bom de entender o Paisagem Sonora - Mostra Internacional de Live Cinema, que começa amanhã e vai até domingo na histórica cidade de Cachoeira.



O evento chega à sua segunda edição reunindo performances, shows, vídeo e música eletrônica diante do público (daí o termo live cinema). A ideia é dialogar e discutir a cultura digital, cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e na própria arte.



Ao todo, o Paisagem Sonora ocupará três lugares: Cine Teatro Cachoeirano, Espaço Cultural Hansen Bahia e Pier Bar Cachoeira. Lá estarão concentradas as oficinas, os shows, as exibições de vídeos, minicursos e intervenções urbanas que acontecem na programação do evento, com entrada franca.



Dentre os destaques da programação, está um show da cantora Márcia Castro, a exibição do filme Domingo, de Karim Aïnouz, e a artista espanhola Darya Von Berner, que participa de uma mesa para discutir a luz e a paisagem nos espaços públicos de Cachoeira.



Dentro da programação, um encontro inusitado e bastante contemporâneo promete dar o que falar: depois de amanhã, às 21 horas, os tambores dos alabês de Pai Edinho do Gantois se juntam às bases eletrônicas do DJ Angelis Sanctus, um dos organizadores e idealizadores do Paisagem Sonora.



No line-up, estão ainda os DJs Benjamin Ferreira, Lord Breu, Elettra e Mopa e os pesquisadores Nadine Siegert, da Universidade de Bayreuth (Alemanha), João Cabral Armando, da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo (Moçambique), Micael Herschmann (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Jeder Janotti (Universidade Federal de Pernambuco).



"É importante que a gente consiga fazer esse intercâmbio, levar a música eletrônica para lá, que não tem muitas festas do estilo, dá oportunidade às pessoas conhecerem mais", conta DJ Mopa.



Nesta edição, o evento buscou uma maior interação com a arquitetura da cidade através do Paisagem de Luz. Este braço será o responsável por fazer intervenções de luz na paisagem de Cachoeira, e um dos locais escolhidos para isto é o pier.



"O Paisagem Sonora surgiu do desejo de implementar uma cultura digital por aqui, a gente precisava colocar o recôncavo dentro dessa discussão. A gente reuniu os esforços pra pensar isso numa paisagem que é uma das mais ricas em termo de diversidade musical: a tradição das filarmônicas, samba de roda, reggae", considera Danillo Barata, um dos organizadores e VJ que se apresentará em todas as noites do evento.



II paisagem sonora / de terça a domingo (de 3 a 8/2), em diversos horários e locais / cachoeira / entrada franca / programação completa em www.coletivoxareu.com.br

