"Oz, Mágico e Poderoso" mantém feitiço nas bilheterias

O filme da Disney "Oz, Mágico e Poderoso" dominou as bilheterias de cinema pelo segundo fim de semana, seguindo uma forte estreia na semana anterior, ao faturar 42,2 milhões de dólares nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

O prólogo de "O Mágico de Oz" estrelando James Franco bateu o estreante "Chamada de Emergência", um suspense sobre uma atendente da linha de emergência 911 que tenta salvar uma garota sequestrada. O filme com a atriz Halle Berry arrecadou 17,1 milhões de dólares de sexta-feira a domingo, de acordo com estimativas do estúdio.

"The Incredible Burt Wonderstone",a comédia que traz Steve Carrell e Jim Carey como mágicos que competem entre si em Las Vegas, terminou em terceiro lugar no final de semana, com 10,3 milhões de dólares.

Os estúdios de cinema da Sony Corp lançaram "Chamada de Emergência". "The Incredible Burt Wonderstone" foi distribuído pela Warner Bros, unidade da Time Warner.

