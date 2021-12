Oscar2015: Julianne Moore ganha prêmio de melhor atriz

Cinco indicações depois, Julianne Moore enfim ganha seu primeiro Oscar. Ela foi a vencedora na categoria de melhor atriz por sua atuação em Para Sempre Alice. Ela concorria com Marion Cotillard (Dois Dias, Uma Noite), Felicity Jones (A Teoria de Tudo), Rosamund Pike (Garota Exemplar) e Reese Whiterspoon (Livre).

Com 54 anos, este foi o primeiro Oscar da atriz. Em seu discurso de agradecimento, Moore disse não haver algo como melhor atriz e destacou as interpretações das colegas que também disputavam o prêmio. Ela também destacou o mal de Alzheimer, doença que acomete sua personagem no filme e destacou a importância de se discutir o assunto.

