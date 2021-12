Oscar: Birdman e Grande Hotel Budapeste lideram indicações

A sátira do show business "Birdman" e filme de época não convencional "O Grande Hotel Budapeste" lideram as indicações ao Oscar anunciadas pela Academia nesta quinta-feira, com nove nomeações cada, incluindo para melhor filme.

Os outros indicados a melhor filme na principal premiação do cinema mundial são "Boyhood - Da Infância à Juventude", "Jogo da Imitação", "Selma", "A Teoria de Tudo", "Sniper Americano" e "Whiplash - Em Busca da Perfeição".

A Academia escolheu apenas oito filmes para concorrer ao prêmio principal, apesar de poder nomear até 10 na categoria de melhor filme.

O longa britânico sobre a Segunda Guerra Mundial "Jogo da Imitação" recebeu oito indicações, incluindo para melhor ator (Benedict Cumberbatch), enquanto a história passada no Iraque "Sniper Americano" e "Boyhood", que acompanha o crescimento de um menino, receberam seis indicações cada.

A disputa para o prêmio de melhor filme promete ser acirrada, uma vez que não há um favorito claro para a cerimônia de 22 de fevereiro. Vários desses filmes levaram o cinema a novos limites, com formas diferentes de contar histórias.

"Boyhood", realizado pelo diretor Richard Linklater ao longo de 12 anos com os mesmos atores, passou a ser considerado um forte candidato após vencer o Globo de Ouro de melhor filme dramático, no fim de semana.

"Birdman", do diretor mexiano Alejandro G. Iñárritu, perdeu na categoria de melhor comédia ou musical para "Grande Hotel Budapeste", de Wes Anderson, na premiação que antecede o Oscar.

Os dois filmes apresentam espetáculos visuais inovadores e personagens originais.

"Birdman" tem Michael Keaton, indicado ao prêmio de melhor ator, como um antigo ator de super-herói que tenta recuperar sua carreira com uma peça na Broadway. Sua angústia é capturada no que parece ser uma tomada única nos bastidores de um teatro.

"O Grande Hotel Budapeste" era visto como favorito nas críticas do ano passado, com sua história excêntrica sobre um concierge envolvido em um assassinato. O longa foi indicado também por seu figurino e maquiagem, entre outras categorias.



"Está cada vez mais difícil fazer um filme, e todos esses filmes são realmente originais e difíceis", disse Tim Gray, editor de premiação da Variety.

Um filme que parece ter entrado por último na corrida é "Sniper Americano", do diretor Clint Eastwood, de 84 anos. A história real do atirador de elite mais letal da história do Exército dos EUA também tem ganho destaque nas bilheterias.

O astro Bradley Cooper recebeu uma inesperada indicação ao prêmio de melhor ator, mas Eastwood não foi lembrado entre os diretores.

"Selma", a biografia cinematográfica de Martin Luther King Jr, ficou aquém das expectativas nesta quinta-feira, recebendo indicações apenas para os prêmios de canção original, para "Glory", e melhor filme.

Ava DuVernay foi ignorada na categoria de melhor direção, uma omissão que a impediu de se tornar a primeira mulher negra a ser indicada ao Oscar nesta categoria.

Julianne Moore é considerada a favorita para conquistar o Oscar de melhor atriz por sua interpretação de uma mulher que sofre os primeiros sintomas do Alzheimer. Outro ganhador do Globo de Ouro, Eddie Redmayne, é um forte concorrente ao prêmio de melhor ator por seu papel como o físico Stephen Hawking em "A Teoria de Tudo".

O documentário "O Sal da Terra", sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, foi indicado ao prêmio da categoria. A produção é dirigida pelo alemão Win Wenders e por Juliano Salgado, filho de Sebastião.

O longa argentino "Relatos Selvagens" foi indicado ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira.

Talvez a maior ausência tenha ocorrido na categoria animação, com a omissão de "Uma Aventura Lego".

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que concede o Oscar, vai apresentar os vencedores em uma cerimônia de gala em Los Angeles, em 22 de fevereiro. O evento será apresentado pelo ator Neil Patrick Harris.

