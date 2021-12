Oscar 2019 traz diversidade de concorrentes a prêmio de melhor filme

A cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que acontece neste domingo, 29, traz bastante diversidade. O Oscar 2019 tem 8 filmes indicados na categoria de melhor filme, entre eles produções bem diferentes do que estamos acostumados a ver na categoria.

Entre os selecionados, estão filmes de grande bilheteria e, pela primeira vez na história da premiação, um filme de super herói é indicado. "Pantera Negra" é produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Pela primeira vez também, uma indicada a melhor atriz concorre também na categoria de melhor canção original. Lady Gaga foi a única até agora a conseguir esse feito. A atriz e cantora interpretou a protagonista do indicado ‘Nasce uma Estrela’.

Outra novidade é "Roma", dirigido por Alfonso Cuarón, que também produziu e co-editou, primeiro filme de língua não inglesa a concorrer a melhor filme. Além disso, outro diferencial é "A Favorita". O longa, que retrata a vida de uma rainha, tem mulheres no protagonismo e o núcleo do elenco é feminino.

Na diversidade desta categoria, também estão participando da disputa dois filmes biográficos, "Bohemian Rhapsody" - indicação que levará a Banda Queen, com Adam Lambert como vocalista, a se apresentar na cerimônia - e "Vice". E depois da difundida hashtag #Oscarsowhite de 2014, a Academia tem aberto espaço a produções fora do “padrão hollywoodiano”. Este ano, ‘Infiltrado na Klan’, filme co-escrito e dirigido por Spike Lee, baseado no livro autobiográfico BlackKlansman, de Ron Stallworth, também está indicado.

E por fim, não se pode esquecer de "Green Book: o guia". Baseado em fatos reais, a produção foge da estética de filme documental e aborda a turnê feita pelo pianista de jazz clássico Don Shirley e Tony Vallelonga, um segurança ítalo-americano que trabalhou para Shirley como motorista e segurança. Façam suas apostas.

*Sob supervisão de Thaís Seixas

