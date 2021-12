Oscar 2013: críticos baianos avaliam méritos dos favoritos

As nomeações da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dão pistas que críticos de cinema tentam desvendar. No entanto, não é nada simples a tarefa de tentar entender que fatores levam, por exemplo, um filme, diretor ou ator a ser premiado e outros não.

Para a jornalista, cineasta e professora da Unijorge Ceci Alves, a associação claramente alterna entre tendências de filmes que trazem inovações tecnológicas, questões político-sociais e patrióticas.

"Depois de quebrar tabus no ano passado com a consagração de O Artista, este ano a disputa está voltada para os que têm temática patriótica, Lincoln (de Steven Spielberg, com 12 indicações), Argo (de Ben Affleck, com sete) e A Hora Mais Escura (de Kathryn Bigelow, com cinco)".

A consagração de Steven Spielberg chamou a atenção da cineasta: "Lincoln é bom, mas não é um grande filme. Isso é sintomático e diz muito desta cerimônia, nos fazendo questionar que revisionismo é esse que eles querem fazer", reflete.

A tecnologia de Pi - Embora identifiquem a tendência patriótica da cerimônia de amanhã, a cineasta Ceci Alves e o crítico Adalberto Meireles acreditam que As Aventuras de Pi e seu diretor, o taiwanês Ang Lee, merecem as estatuetas das duas principais categorias da premiação.

"Em favor do filme está o uso da tecnologia para contar a história. Até hoje foi o filme que melhor utilizou o 3D", opina Ceci Alves. "As Aventuras de Pi é uma fantasia muito bem trabalhada. Django Livre também é outro filme muito bom, mas que não deve sair premiado", considera Adalberto Meireles.

Adolfo Gomes, crítico de cinema e coordenador do Núcleo de Difusão da Diretoria de Audiovisual da Secretaria de Cultura (Dimas), também defende As Aventuras de Pi na categoria Melhor Filme, mas não vê nenhum mérito nas indicações de Melhor Diretor.

"É um filme plasticamente muito bem construído, embora eu não seja um fã de Ang Lee. Preferiria que Ben Affleck tivesse sido indicado e ganhasse por Argo", levanta a polêmica.

Já Marcelo Sá, do circuito SaladeArte, vai no sentido contrário: defende Argo como Melhor Filme, mas prefere Michael Haneke (Amor) como Melhor Diretor. "Argo é bem dirigido e importante no momento político. Já Haneke faz o real sem artifícios, em síntese, objetividade, dureza. Acho que a arte tem o direito de repetir a vida assim", justifica.

Melhor Estrangeiro - Apesar de acharem que Amor vai levar a melhor, quando o assunto é filme estrangeiro (a produção também concorre na categoria Melhor Filme), os especialistas entrevistados se dividem. Ceci Alves e Marcelo Sá ficam com o chileno No, especialmente em uma torcida pelo cinema latino-americano, e Adalberto Meireles prefere Amor. Já para Adolfo Gomes, nenhum deles mereceria prêmio: "Curiosamente, os norte-americanos têm produzido melhores filmes", constata.

Neste sentido, ele acredita que a partir de 2010, quando o Oscar passou a indicar na categoria Melhor Filme de oito a dez produções em vez de cinco, o nível da premiação aumentou bastante.

"Você tem cineastas importantes na Europa, América do Sul e Ásia, mas acho que o cinema americano ainda nos fornece os melhores filmes. A produção europeia preza pelo cinema de autor, que geralmente deixa de lado a linguagem, uma estrutura que precisa ser explorada. O cinema americano, por tratar temas mais banais, é mais inventivo em linguagem".

