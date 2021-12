Os Outros, clássico de terror de 2001 protagonizado por Nicole Kidman ganhará um remake para comemorar o aniversário de 20 anos. A nova versão deverá trazer uma narrativa mais moderna e abordar o tema do isolamento social, questão em alta devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a reportagem exclusiva do Deadline, a Sentient Entertainment é a nova proprietária dos direitos da obra original que é considerada um dos filmes de terror mais rentáveis do cinema. Seguindo a onda dos remakes, uma nova produção do Mensageiro do Diabo, foi confirmada pela Universal.

Os Outros arrecadou cerca de US$ 200 milhões nos Estados Unidos na época de seu lançamento. O longa se passa durante a Segunda Guerra. Na história, a devota Grace aguarda com os filhos o retorno do marido dos campos de batalha isolada em uma mansão numa ilha deserta com estranhos acontecimentos ao seu redor.

Assista ao trailer:

Da Redação 'Os Outros' terá remake com tema de isolamento social para comemorar 20 anos

adblock ativo