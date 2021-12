Os Mercenários 4: Sylvester Stallone confirma novo filme

Fãs da franquia de ação "Os Mercenários" (The Expendables) já podem comemorar. Em uma postagem no seu perfil do Instagram, durante o tradicional feriado americano de 4 de julho, o ator e roteirista Sylvester Stallone confirmou que está preparando uma continuação da trilogia.

"Todos estes fogos de artifício do 4 de julho me deram ideias! Já estou começando a preparar a nova aventura", publicou o ator na legenda de uma foto em que aparecia vestido com os trajes do personagem Barney Ross.

Famosa por reunir alguns dos maiores astros de ação de todos os tempos, como Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis, Jet Li e Jason Statham, a saga teve seu último filme foi lançado em 2014. Ainda não há maiores detalhes sobre elenco, sinopse e estreia de Mercenários 4.

adblock ativo