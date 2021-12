"Os Dez Mandamentos" vai ser reexibido com cenas inéditas

A Record vai faturar mais um pouco com o fenômeno "Os Dez Mandamentos", filme que já vendeu 9,5 milhões de ingressos. Por ocasião da Páscoa, o filme vai ser reexibido nos cinemas com 4 minutos de cenas inéditas.

As cenas vão fazer parte da nova temporada da novela, que deve estrear em abril. Dentre elas, tem uma na qual Deus diz a Arão para que não faça a imagem em escultura, a de Moisés contando aos filhos de Arão que Deus os escolheu para sacerdotes e, por fim, a cena de Deus falando com Moisés no Monte Sinai.

