Orson Welles, o gênio indomável que completa 100 anos

Uma vez ele disse que o cinema não atingia dignidade de grande arte por falta de tradição. Não era verdade. Ator, diretor de teatro, produtor, roteirista, mágico, músico, cenógrafo, Orson Welles era um mistificador. Se a tradição não existia, Cidadão Kane (1941), seu primeiro longa, tratou de fazê-la existir.

A obra-prima que mudou a história, lançando a base do cinema moderno, foi ao mesmo tempo um dos maiores incômodos na carreira deste que nesta quarta-feira, 6, completaria 100 anos, ao contar a história do milionário Charles Foster Kane, imediatamente associada à vida do magnata da imprensa norte-americana William Randolph Hearst.



Espirituoso, mas conhecido pelo temperamento explosivo - então um jovem brilhante que conseguiu um contrato generoso com a RKO, depois de narrar A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, como se fosse verdade, em 1938 -, Welles acumulou uma série de projetos incompletos.

Um deles, The Other Side of The Wind, que filmou com recursos de petrodólares iranianos de 1970 a 1976, mas não conseguiu dar corte final. Último filme do cineasta, não fosse Filming Othelo (1979), making of da adaptação do clássico de William Shakespeare concluída por ele mesmo em 1952, The Other Side está para chegar ao cinema.



Foi substituído por La Glace et le Ciel, de Luc Jacquet, depois de aparecer como filme de encerramento do Festival de Cannes, que será aberto no próximo dia 13. Mas efeméride não falta para uma exibição de destaque. No dia 10 de outubro completam-se 30 anos de morte de Welles.

O filme pode também entrar na programação do Festival de Veneza, em setembro. Do cineasta, o maior festival do mundo, que começa no próximo dia 13, terá cópias restauradas de Cidadão Kane (1941), A Dama de Xangai (1948) e O Terceiro Homem (1949), de Carol Reed, uma das mais importantes produções em que figura como ator, além de dois documentários recentes.

Trajetória

Nascido em Wisconsin (EUA), a primeira paixão de Welles foi o teatro. A fama de garoto prodígio o perseguiu desde cedo. Adaptou obras de Shakespeare, Bernard Shaw. Foi ator do Teatro Madison de Chicago. Mais tarde entrou na companhia da atriz Catherine Cornell, mas logo montou o Mercury Theatre, com John Houseman. Começou a se preparar para filmar O Coração das Trevas, projeto ambicioso baseado em Joseph Conrad.

Fez em seguida a Cidadão Kane, Soberba e Jornada de Pavor (1942). Foi mandado para o Brasil para tocar o projeto de It's All True como parte do programa de boa vizinhança do governo Roosevelt.

Logo afastou-se do recorte 'alô, amigos' walt-disneyano e mergulhou fundo no Carnaval do Rio de Janeiro e na história de jangadeiros que foram de Fortaleza à então capital federal reivindicar direitos trabalhistas ao presidente Getúlio Vargas. Passou também por Recife e Salvador.

Teve problema com representações governamentais de ambos os países e foi chamado de volta para os EUA. Penou, a partir de então, em busca de financiamento para seus projetos. Teve Soberba e Jornada de Pavor montados à revelia. Fez grandes filmes como Macbeth (1948) e A Marca da Maldade (1958). Passou mais de 10 anos filmando Don Quixote (1959-71), que só teve corte final na década de 90. Parte das imagens de It's All True também foram resgatadas naquele período.

Filmou O Processo (1962), então considerado um filme menor. Seu gênio irascível, desde cedo, acabou dominado pela indústria hollywoodiana. Durante anos convencionou-se chamar Welles de diretor de apenas um filme definitivo. Mas sua marca autoral encontra-se registrada: nas adaptações de Shakeaspeare, que conseguiu impregnar de universo característico, na diluição do mito cinematográfico representado por sua mulher, Rita Hayworth, em A Dama de Xangai, incursionando pelas engrenagens do poder e da corrupção (Mr. Arkadin, de 1955, e A Marca da Maldade) e discutindo a autenticidade da obra de arte e o mérito da aparência em Verdades e Mentiras (1975).

adblock ativo