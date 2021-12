Ópera Parsifal será exibida ao vivo em cinemas neste sábado

A ópera Parsifal, do compositor alemão Richard Wagner e dirigida por François Girard, poderá ser vista pelo público de Salvador, ao vivo, nos cinemas UCI Orient Iguatemi e Paralela, neste sábado, 2. Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia). A opera começa a ser exibida às 14h.

O espetáculo mostra a saga dos Cavaleiros para proteger o Santo Graal, cálice com o qual Cristo celebrou a última ceia e com o qual José de Arimatéia recebeu o sangue de Cristo derramado da cruz. O ator Jonas Kaufmann vive o protagonista ingênuo que encontra a sabedoria nesta nova visão de François Girard para a obra de Wagner. O elenco inclui Evgeny Nikitin, Katarina Dalayman, Klingsor, Peter Mattei e René Pape.

Essa é a quarta transmissão de 2013 dos importantes concertos do Metropolitan Opera House (MET), maior organização clássica dos Estados Unidos, os espectadores poderão acompanhar os bastidores e entrevistas com as estrelas, feitas exclusivamente para o cinema.

