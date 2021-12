Olhar feminino no Festival CachoeiraDoc

O CachoeiraDoc está prestes a realizar a sétima edição do já tradicional festival de cinema voltado para o documentário. Uma das novidades este ano é o espaço aberto para a discussão da participação da mulher na curadoria e seleção de filmes.

O festival lança o curso Vivência em curadoria da perspectiva das mulheres, que acontece no dia 6 de setembro, data que marca o início do evento. Serão realizadas mesas e conferências reunindo mulheres que atuam na programação de diversos festivais e mostras pelo Brasil.

A programação inclui mesas com títulos como As mulheres, cinema experimental e de autor, reunindo as programadoras Lis Kogan (Semana dos Realizadores, no Rio de Janeiro), Marcela Borela (Fronteira Festival, em Goiás) e Marisa Merlo (Olhar de Cinema, em Curitiba); e também a mesa As mulheres e o cinema negro, com a presença da jovem cineasta carioca Yasmim Thayná e Janaína de Oliveira (Fórum Itinerante de Cinema Negro - Ficine).

O curso, que acontece das 9 às 17 horas na cidade de Cachoeira, é gratuito. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do evento (cachoeiradoc.com.br) até sexta-feira.

Protagonismo feminino

São cada vez mais presentes e importantes os debates em torno do protagonismo feminino nas mais diversas esferas. No âmbito do cinema, discute-se o lugar ainda reduzido da mulher na realização de filmes e também na crítica cinematográfica. Mas pouco se joga luz sobre a importância feminina nesse lugar de escolha e seleção dos filmes para festivais.

"Estamos propondo a debater o que significa a frágil presença ou ausência dos filmes de mulheres nos circuitos de exibição cinematográfica e em que medida essa aparente fragilidade diz respeito a políticas curatoriais", revela a idealizadora do festival e do curso, Amaranta Cesar.

Segundo Lis Kogan, vive-se um momento de conscientização da participação da mulher como um todo na sociedade. "O fortalecimento disso se dá principalmente pelo movimento das próprias mulheres (além de alguns raros homens) ao trazerem o assunto à tona", complementa Kogan.

Além das tradicionais mostras competitivas de curtas e longas-metragens, o CachoeiraDoc promove a mostra Com Mulheres. Parte das mulheres que irão participar do curso e dos debates foi convidada para fazer uma curadoria coletiva dessa mostra em que cada uma selecionou filmes condizentes com a proposta.

Segundo Amaranta, mais do que reunir um grupo de filmes de ou sobre mulheres, era importante pensar em obras com mulheres, conceito que valoriza o olhar e as questões do feminino nas obras.

"Todo esse programa foi pensado a partir da constatação cada vez mais premente de que estarmos juntas é hoje, mais do que sempre, uma questão urgente", complementa.

Alguns filmes já foram divulgados, como o curta L'Enfant Aimé, da cineasta belga Chantal Akerman (que morreu ano passado), Reassemblage, da vietnamita Trinh T. Minh-há, e também o curta brasileiro Kbela, de Yasmin Thainá.

"A proposta chegou em ótima hora. Colocar essa questão no lugar da programação de cinema, convocando a um trabalho coletivo e horizontal, é uma forma prática de nos colocar em roda, em estado de colaboração e construção coletiva", comenta Kogan, que também participou do processo de curadoria da mostra.

