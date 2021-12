Olhar de Cinema abre programação discutindo identidades nacionais

Teve início na noite de quarta-feira, 6, a 7ª edição do Olhar de Cinema, festival curitibano dos mais interessantes do país e de programação variada e instigante. Na abertura, exibição de “Djon África”, primeiro longa de ficção da dupla de realizadores portugueses Filipa Reis e João Miller Guerra, presentes no evento. O filme investiga um processo muito particular de busca de identidade a partir de uma viagem.

Coprodução entre Portugal, Brasil e Cabo Verde, o filme resgata o viés colonizador de um país outrora potencial mundial como Portugal, algo que tem estreita ligação também com a formação da identidade do povo brasileiro e nosso conceito de nação. A diretora Filipa Reis alertou que o filme “tem alma brasileira”, não só por conta da coprodução, mas também pela questão identitária que tangencia questionamentos sobre a origem dos povos.

Djon (Miguel Moreira) tem família de raízes cabo-verdianas, mas nasceu em Portugal. Ele empreende, então, uma viagem para o país de seus genitores, outrora colônia portuguesa na costa oeste da África, a fim de se encontrar com suas origens. O pretexto é retomar o contato com o pai ao saber que ele está preso depois de ter sido deportado de volta para Cabo Verde anos antes.

Esse apontamento de sinopse pode subtender um filme de acerto de contas ou uma história de autoconhecimento da forma mais comum e palatável que conhecemos e esperamos. Mas o filme constata que esse movimento de busca nem sempre rende frutos mensuráveis e claramente perceptíveis no fim de uma ornada. Ou, antes, que o resultado final pode ser proveitoso sem que algo necessariamente mude na vida do personagem para além da experiência do deslocamento e da vivência em ambiente desconhecido.

Djon (que também se apresenta como Tibars ou Miguel, seu verdadeiro nome) é um personagem ímpar. Irreverente, despojado, ele não empreende a viagem por conta de uma crise interior ou um conflito existencial que estaria lhe tirando o sono. É como uma rota natural que ele sente que precisa seguir.

Isso tira do filme um peso dramático mais rígido que poderia ter e faz do encontro de Djon com a África um processo mais de ampliado de conexão e troca. E aí o longa encontra maior liberdade para fazer com que tal percurso não precise cair nos lugares comuns desse tipo de narrativa, ainda que, aqui e ali, invista em situações e encontros mis vagos, mas não menos potentes para o personagem.

O horror da escravidão

Com programação sempre variada, o festival abre espaço para um filme que se possa dizer arriscado como “O Nó do Diabo” que teve sua primeira exibição nesta quinta, 7. O longa tenta dar conta da incorporação da população negra no cenário sociopolítico brasileiro através dos tempos, e faz isso a partir de um mergulho profundo nos gêneros do horror, do trash e do gore. Mistura no mínimo curiosa, mas que guarda também seus problemas morais.

O filme é episódico, mas mais do que buscar uma unidade entre os segmentos, quer mesmo é contar uma mesma história. São cinco partes, a começar num futuro super próximo e que vai regredindo a tempos de outrora. Não deixa de ser corajoso e desafiante que o filme se proponha a fazer tal estudo social via marcas de gênero que tanto têm servido para espelhar as mazelas e todo tipo de arbitrariedades políticas em sociedades no mundo todo. Na verdade, é importante se questionar: o filme parte do horror para fazer crítica social ou o inverso?

O que viria primeiro nas intencionalidades do grupo de quatro realizadores que se juntaram para articular e produzir esse corpo estranho da filmografia brasileira? Sim, porque existe um claro trabalho em conjunto senão na direção dos segmentos, na concepção dos roteiros de cada parte que são, geralmente, assinados por mais de uma pessoa – às vezes pelos quatro juntos.

Também vale destacar que, de certo modo, os diretores paraibanos Ramon Porto Mota, Ian Abé e Jhésus Tribuzi encabeçam o projeto por serem eles mais próximos e visivelmente apaixonados pelo cinema de horror, sendo o filme feito no seio da produtora que eles fundaram em sociedade, a Vermelho Profundo. O mineiro Gabriel Martins foi convidado a entrar no time. Curiosa essa escolha que, a despeito das proximidades e amizades entre eles, chama atenção por Gabriel ser o único negro dentre os realizadores, e sem um histórico de produção no cinema que caminhasse por esse gênero – e mais curioso ainda é poder afirmar que o segmento que ele dirige é mesmo o melhor dos cinco.

É importante fazer tais considerações porque O Nó do Diabo é claramente um filme que busca pensar a figura do sujeito negro a partir de um ponto de vista pouco usual: são protagonistas em quase todos os episódios, sujeitos e não mais objetos das ações dos costumeiros personagens brancos. É como se o filme buscasse contar a história da escravidão no Brasil e suas perceptíveis consequências sociais enraizadas na sociedade atual partindo do olhar e dos dilemas desses personagens, geralmente usados como coadjuvantes em outras narrativas.

Porém, se o gesto de colocar em cena esse viés da história é algo a ser louvado, o filme não está isento de outros enviesamentos que lhe são consequentes. A utilização do horror acaba reforçando, via marcas do gênero, um imaginário de dor e sofrimento a que o corpo negro é sujeitado há muito tempo. Nesse sentido, o filme parece partir do terror para se chegar a essa discussão social, mas estando o gênero à frente de tudo; ele é quem rege os movimentos e passos que o filme segue ao redor das micro-histórias que conta e de um macrocosmo que busca atingir.

