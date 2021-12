'Odeio o Dia dos Namorados' tem trailer divulgado; assista

Foi divulgado o trailer oficial do filme Odeio o Dia dos Namorados, a nova comédia do roteirista Paulo Cursino e do diretor Roberto Santucci, esse último responsável pelos sucessos dos longas Até que a sorte nos separe e De Pernas Pro Ar. O filme é estrelado por Heloísa Périssé, Marcelo Saback e Daniel Boaventura. O filme chega aos cinemas no dia 7 de junho.

O filme narra a história de Débora (Heloisa Pérrisé), uma diretora de criação de uma agência de publicidade que privilegiou a carreira em detrimento da vida pessoal. Aversa a questões afetivas, Débora tem que aprovar uma importante campanha publicitária, cujo tema é romance, e o cliente é simplesmente um ex-namorado, Heitor (Daniel Boaventura), que ela dispensou de forma humilhante há alguns anos. Com a ajuda do amigo Gilberto (Marcelo Saback), ela repensa, em situações hilárias, sua relação amorosa com o ex.

Danielle Winits também faz parte do elenco no papel da delegada linha dura Marina, a atual namorada de Heitor. E Daniele Valente interpreta a assistente de Débora, Carol. O longa conta ainda com as participações de Fernando Caruso, Toni Tornado, André Mattos e Charles Paraventi, entre outras.

