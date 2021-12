'Oblivion' lidera bilheterias do Brasil pela segunda semana

Estrelado por Tom Cruise, o filme pós-apocalíptico Oblivion arrasou com a concorrência nas bilheterias dos cinemas, faturando US$ 38,2 milhões (R$ 77 milhões) no final de semana de estreia nos Estados Unidos e Canadá.



A estreia de Oblivion superou o filme sobre basebol 42 e ficou em primeiro lugar, segundo estimativas do estúdio. O drama sobre Jackie Robinson, primeiro jogador negro nas ligas principais, faturou US$ 18 milhões de sexta-feira a domingo, após liderar as bilheterias há uma semana.

Em terceiro lugar, a comédia animada sobre a idade das pedras Os Croods faturou US$ 9,5 milhões durante sua quinta semana em cartaz.

