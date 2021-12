'O Tigre e o Dragão 2' será rodado em 2014

A Weinstein Company anunciou a segunda parte de O Tigre e o Dragão (Crouching Tiger, Hidden Dragon, em inglês), filme de 2000, dirigido por Ang Lee, que conquistou público e crítica com suas estonteantes sequências de artes marciais. A notícia é do site de cinema Deadline.

Crouching Tiger, Hidden Dragon 2 - The Green Destiny, entrará em produção em março de 2014, e terá novamente a atriz Michelle Yeoh no papel de Yu Shu Lien. Quase todos os integrantes do primeiro filme - incluindo Ang Lee, cuja direção rendeu à produção quatro Oscars (um deles de melhor filme estrangeiro) - estarão ausentes do trabalho. O filme será estrelado pelo ícone das artes marciais Donnie Yen.

