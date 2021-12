O Tempo e o Vento: novelão das oito no cinema

A cena inicial é poética. A silhueta do capitão Rodrigo Cambará (Thiago Lacerda) cavalga contra a luz do amanhecer e chega até a casa dos Terra Cambará. Entra, sobe a escada e ninguém lhe dirige a palavra. Vai até um quarto e encontra a amada Bibiana (Fernanda Montenegro). Os olhos dela se enchem de lágrimas. Então, descobrimos que o capitão é um espírito que chegou para levar a alma da idosa enferma.

Porém, o trabalho do espírito não será tão fácil. Ele terá que ouvir Bibiana contar toda a história da família dela até o presente. Esse relato, que abrange 150 anos, é o que o poster de O Tempo e o Vento, que estreia nesta sexta-feira, 27, chama de "A maior história de amor de todos os tempos".

Mas não se engane, o filme do diretor Jayme Monjardim fala mais de paixão, com Ana Terra e Pedro Missionário, e submissão, Bibiana jovem e Rodrigo Cambará, do que do amor.

Acostumado a dirigir novelas globais, e realizado no cinema apenas o fraco Olga (2004), Monjardim transformou a história épica em um verdadeiro novelão, no pior sentido da palavra.

A ponto de ficar sempre a sensação de que a cantora Tânia Mara - esposa e figura frequente nos folhetins de Monjardim - pode aparecer a qualquer momento interpretando uma música-tema. Felizmente não chega a tanto.

O ritmo lento e as diversas histórias que se atropelam são alguns dos problemas dessa adaptação feita pelos roteiristas Letícia Wierzchovski e Tabajara Ruas.

Elenco

A narração em off é redundante, com a velha Bibiana muitas vezes contando o que se vê na tela. E qual é o sentido do espírito de Cambará ouvir uma longa história na qual grande parte ele já conhecia, pois foi o protagonista? Não à toa, em muitos momentos o personagem dedilha o violão, como se não tivesse prestando atenção.

Ele era feliz e não sabia. Pior é o público que tem que assistir às atuações de Cléo Pires, como uma Ana Terra completamente deslocada daquele ambiente, estando ali apenas para cumprir a cota de "sensualidade" do longa, e de Marjorie Estiano, a Bibiana jovem, a protagonista que menos fala na história do cinema - deve ser por isso que, já idosa, a personagem desanda a falar.

Thiago Lacerda se torna uma cópia de Tarcísio Meira, que interpretou o mesmo papel em uma minissérie da Rede Globo, em 1985. O cabelo, o sorriso e os trejeitos estão exatamente iguais aos do ex-galã global. Outros atores vivem os mesmos personagens principais em fases distintas, mas de forma tão passageira que acaba confundindo quem é quem, já que são diversas histórias a serem contadas.

O grande nome do filme é Fernanda Montenegro. Se o diretor optasse por ter apenas a presença dela no quarto, narrando a história, o filme seria excepcional.

Ao custo de R$ 13 milhões, O Tempo e o Vento vai servir apenas para afastar ainda mais os leitores da épica obra de Erico Verissimo.

