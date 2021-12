O Som ao Redor é o indicado do Brasil para o Oscar 2014

O filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor, foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2014, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Os concorrentes de O Som ao Redor para a indicação do MIC eram os filmes Colegas, Faroeste Cabloco, Meu pé de laranja lima e Gonzaga - De pai para filho.

A última vez que um filme brasileiro concorreu nesta categoria foi em 1999, com Central do Brasil. Além do Brasil, outros países como França, Suécia, Nepal e Arábia Saudita já indicaram seus filmes para concorrer a uma vaga na categoria.

O Som ao Redor

O filme já ganhou prêmios nos festivais de cinema de São Paulo, Gramado, Rio de Janeiro e Roterdã. E entrou em cartaz em alguns cinemas dos Estados Unidos.

Ambientado em um bairro de classe média de Recife, o filme faz uma crítica a forma amedrontada como as pessoas vivem mesmo rodeadas de muros e ferramentas de segurança.

Sinopse - A presença de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife muda a vida dos moradores do local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada, outros passam por momentos de extrema tensão. Ao mesmo tempo, casada e mãe de duas crianças, Bia (Maeve Jinkings) tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento cachorro de seu vizinho.

