'O Sítio do Picapau Amarelo', de Monteiro Lobato, vai virar filme

A produção do filme “O Sítio do Picapau Amarelo”, história infantil baseada no livro de Monteiro Lobato, foi anunaciada pela Clube Filmes. A direção fica por conta de Fabrício Bittar, que assina o roteiro com André Catarinacho, e a distribuição será feita pela Galeria Distribuidora.

“Poder contar essa história fantástica, que faz parte de toda uma geração, para novos espectadores é realmente incrível. Estamos bastante animados e ansiosos para começar a rodar logo”, explica Bittar.

A seleção para o elenco infantil começa no próximo mês e a previsão é que as filmagens tenham início ainda no primeiro semestre. O roteiro, que está sendo trabalhado há um ano, tem o intuito de apresentar às novas gerações as personagens icônicas dos livros de Monteiro Lobato.

O filme ainda não tem data prevista de lançamento.

