O Silêncio do Céu desnuda medos íntimos

O cinema brasileiro tem feito muito poucos filmes em regime de coprodução com outros países, algo que acontece muito no contexto europeu. O Silêncio do Céu, dirigido pelo brasileiro Marco Dutra, é um bom exemplo de que esse tipo de parceria pode ser frutífero.

Seu terceiro longa-metragem foi realizado em parceria com produtores do Uruguai, onde a história se passa. Falado em espanhol, é protagonizado pela brasileira Carolina Dieckmann e pelo astro argentino Leonardo Sbaraglia.

Ainda traz no elenco Chino Darín, filho de Ricardo Darín, além de ser baseado no livro Era el Cielo, do escritor argentino Sergio Bizzio, que colaborou na adaptação do roteiro junto com os cineastas Caetano Gotardo, brasileiro, e a argentina Lucia Puenzo.

Marca autoral

É com essa junção de elementos multiculturais que O Silêncio do Céu toca em questões muito agudas, como violência sexual e a incapacidade de comunicação entre marido e esposa.

A carreira de Marco Dutra sempre esteve associada a filmes de suspense e terror - realizou os longas Quando Eu Era Vivo e Trabalhar Cansa, este dirigido em parceria com Juliana Rojas.

Aqui, ele volta a confirmar seu talento para criar tensão e apreensão. Logo na primeira cena, a esposa é violentada em sua própria casa. O que se segue é um perturbador estudo psicológico de personagens que precisam enfrentar seus medos mais íntimos.

