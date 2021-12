'O Preço da Fama' indaga onde está o verdadeiro espírito de Chaplin

Xavier Beauvois recebeu elogios demais por seu longa anterior, "Homens e Deuses", e talvez de menos pelo atual, "O Preço da Fama". "Deuses e Homens" fez sensação com sua história de religiosos num mosteiro assaltado pela brutalidade do mundo. O silêncio de Deus, tema frequente do sueco Ingmar Bergman, era substituído pelo ruído humano. Era um filme mediano que, na ausência de Robert Bresson, foi supervalorizado. "O Preço da Fama" é mais desconcertante. Baseia-se no sequestro do cadáver de Charles Chaplin. O fato ocorreu nos primeiros dias de 1978. Chaplin morreu no Natal de 1977, em sua mansão na Suíça. A família fez um funeral reservado, a imprensa mundial comentou que o criador de Carlitos só poderia ter morrido no dia em que Deus, feito menino, trouxe esperança aos homens. Lançado no Festival de Veneza de 2014, "O Preço da Fama" produziu certo impacto. A estreia na França, apesar do elenco de nomes famosos - Roschdy Zem, Benoit Poelvoorde, Nadine Labaki, Chiara Mastroianni -, foi obscura. A explicação é simples - é outro filme mediano de Beauvois. Mas isso não explica tudo, já que "Homens e Deuses", não sendo muito melhor, fez tanto barulho.

O conceito é interessante. Na história real, tão logo o cadáver foi localizado, a viúva de Chaplin, Oona O'Neill, promoveu uma recepção para mil policiais, em agradecimento. Pode-se entender seu gesto, mas nada mais avesso ao espírito de Carlitos que essa promiscuidade com o aparelho repressivo. A polícia sempre entrou nas comédias de Chaplin como o inimigo a ser temido (e evitado). Beauvois parte do princípio de que os dois amigos que roubaram o cadáver de Chaplin são 100% 'chaplinianos'. Uma dupla meio patética na sua humanidade. Poelvoorde sai da cadeia, sem eira nem beira. É acolhido por Zem, que também está na pior. Sua mulher (a atriz e diretora Nadine Labaki) necessita de uma cirurgia e ele não tem dinheiro. Poelvedoere, que soube pela TV da morte de Chaplin, bola o plano - e se eles roubassem o corpo para exigir resgate?

É uma medida desesperada, mas, afinal, são pobres diabos. E Zem age por amor à mulher e devoção ao amigo - bem mais tarde na narrativa, o espectador descobre, enfim, porque a ligação entre ambos é tão forte. Embora sejam dois - e Carlitos fosse sempre solitário -, não fazem grande diferença no mundo. Não? Xavier Beauvois quer crer que sim. Por isso fez o filme. Tomou suas liberdades. Os ladrões do cadáver eram um polonês e um romeno, que viraram um árabe francês e um belga. Considerando-se que são 'chaplinianos' - a verdadeira família? -, a questão que se impõe é relativamente simples. Como se conta uma história dessas? Uma via seria a da comédia à italiana, na tradição de Dino Risi e Ettore Scola. E o problema é que Beauvois não sabe fazer humor. A comédia - a piada? - precisa de um timing. É como o fósforo. Deflagrado, perde o uso. Beauvois emperra seu filme por esse lado. Outra via seria o relato ‘policial’. Também não funciona. Quem viu "Homens e Deuses" sabe que o cinema de Beauvois não se destaca pelo ritmo. É contemplativo, o que até certo ponto servia àquela história. Investe no diálogo. A coisa também não anda por aqui.

Beauvois tenta uma terceira via. Numa cena, Poelvoorde recorre à ex-namorada, em busca de ajuda. Chiara Mastroianni trabalha no circo. Chaplin era palhaço. Fez um filme chamado "O Circo" para demonstrar que, ao contrário do que sustentava Cecil B. de Mille ("O Maior Espetáculo da Terra"), o circo é o menor espetáculo. O fantástico, o maravilhoso também não lhe serve. O filme patina, perdido entre todas essas vias. Mas tem uma coisa que é muito boa. A trilha. A família liberou as músicas do próprio Chaplin, que o grande Michel Legrand repagina, reinventa. Em alguns momentos, você tem vontade de fechar os olhos para sonhar com Carlitos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

