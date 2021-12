'O Pequeno Príncipe' será exibido no Anima Mundi

Há uma overdose de animações nos cinemas brasileiros - e paulistas -, neste momento. Desde animações mainstream, como "Divertida Mente", o novo filme da Pixar, e "Minions", o preferido das crianças, até animações mais alternativas como "Kiriku" e os "Homens e as Mulheres", do francês Michel Ocelot, e "O Conto da Princesa Kaguya", do japonês Isao Takahata. Como se não bastasse isso, e já é bastante, começa nesta sexta, 17, para o público, a etapa paulista do Anima Mundi, grande vitrine da animação no País. Dentro do Anima Mundi, haverá uma pré-estreia muito especial.

Na verdade, o movimento começa nesta quinta, 16, com o press day, o dia de imprensa, de "O Pequeno Príncipe", que o diretor Mark Osborne adaptou do livro cultuado de Antoine de Saint-Exupéry. O próprio Osborne estará na cidade com dois dubladores brasileiros - Marcos Caruso e Larissa Manoela - para dar entrevistas e, nesta sexta, 17, finalmente, o público poderá ver o filme no quadro do Anima Mundi. A estreia, propriamente dita, num circuito que ainda está sendo arranjado, mas será grande, está apontada para 20 de agosto.

"O Pequeno Príncipe" teve sua estreia mundial no recente Festival de Cannes. Sua exibição foi precedida pela de "Divertida Mente", de Pete Docter. Após o sucesso de crítica da apresentação de "Divertida Mente" - a animação da Pixar foi aplaudida de pé -, havia o temor de que "O Pequeno Príncipe" viesse a ser um anticlímax. Afinal, outra animação e agora adaptada de um livro que já tivera uma versão live action insatisfatória - havia motivos para apreensão. O próprio diretor Osborne, entrevistado em Cannes, confessou que tudo isso pesou muito, e quando os produtores lhe propuseram o filme, sua primeira resposta foi um sonoro 'Não!'. Mas eles insistiram - ainda bem -, e Osborne começou a pensar que, se o desafio era imenso, a chance de adaptar um livro tão amado (e também tão polêmico, leia por quê) também era grande demais para ser desperdiçada. E ele terminou aceitando.

O convite, a vacilação e a aceitação ocorreram em 2010. A estreia mundial foi fixada em 2015. Passaram-se cinco anos de muito trabalho e "O Pequeno Príncipe" não apenas ficou pronto como fez bela figura no tapete vermelho de Cannes. E agora desembarca no Brasil, via Anima Mundi. Senhoras e senhores, o pequeno príncipe está chegando. Ei-lo que surge envolto na sua aura diáfana de extraterrestre que habita um asteroide longínquo. Mas não chega sozinho, e essa é a surpresa que você vai descobrir/decifrar nesta sexta.



Luiz Carlos Merten | Estadão Conteúdo

