O Parque dos Sonhos: uma explosão cores e imaginação para toda a família

A nova animação da Paramount, que estreia nesta quinta-feira, 14, conta a história de June (também chamada de Jujuba na versão brasileira) e seu parque dos sonhos. A criança, que é dotada de uma imaginação sem limites, é estimulada por sua mãe a dar vida a um parque de diversões.

Porém, quando sua mãe fica doente e garota vai crescendo, a tristeza toma conta do lugar o parque perde a vida. June tem o desafio de fazer a magia acontecer novamente e alguns obstáculos terão que ser enfrentados pela garotinha. Ela conta com a ajuda de animais falantes, que comandam o show no parque e tentam consertar os brinquedos, trazendo mais aventura para a telinha.

Produzido por Josh Appelbaum, André Nemec e Kendra Haaland e dirigido por David Feiss, o filme desperta a imaginação do público numa explosão de cores. Na versão brasileira a dublagem é dirigida por Wendel Bezerra, conhecido por ter dublado Goku e o Bob Esponja. No elenco também temos Rafael Infante e Lucas Veloso dublando os castores Cooper e Gus.

O Parque dos Sonhos mistura realidade e imaginação numa história otimista de aventura, sem deixar a emoção sair de cena. A aminação pode fazer o telespectador rir e sonhar ao acompanhar a imaginação de June. Mas não é só isso, a emoção pode tomar conta e quem sabe até role uma lágrima ao presenciar a relação entre mãe e filha.

O filme, que é, sem dúvida, uma produção para toda a família, tem duração de 1h 26 min.

