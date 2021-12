O Oscar da tradicional 'surpresa'

Por mais que previsões e tendências sejam traçadas por especialistas, o suspense é tão importante para o Oscar quanto é para os filmes de Alfred Hitchcock, diretor que nunca ganhou uma estatueta como tal. A ansiedade em torno da eleição dos melhores pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas chega ao auge neste domingo, 24, em cerimônia marcada por muito suspense, também, pela escolha do figurino dos candidatos à estatueta.

O canal da TV fechada TNT transmite a premiação às 21h30 e uma hora antes exibe um pré-show. A rede Globo traz flashes dos bastidores do tapete vermelho durante a programação noturna, mas só depois do Big Brother Brasil (BBB 13) transmite o evento com apresentação de Maria Beltrão e comentários de José Wilker.

O Portal A TARDE também faz uma cobertura ao vivo do anúncio dos vencedores, com flashes da premiação e dos melhores momentos. A 85ª edição do prêmio homenageia os musicais e os 50 anos da saga de James Bond.

A noite, que terá Seth MacFarlane (diretor de Ted e criador das série Family Guy) como anfitrião, conta com apresentações de Norah Jones, Adele e de Shirley Bassey. Os filmes Lincoln e Argo, o diretor Steven Spielberg, o ator Daniel Day-Lewis e as atrizes Emanuelle Riva e Anne Hathaway lideram as apostas e começam a noite como favoritos em levar estatuetas para casa (confira artigo do crítico de cinema Rubens Ewald Filho na página 3).

Escolhas da indústria - A eleição dos melhores do setor cinematográfico é feita por mais de 5.800 profissionais convidados, associados da Academia e manifesta os desejos hollywoodianos.

"Não é um sistema de aferição do valor cinematográfico de um filme. Recebem os prêmios aqueles que ajudam a consolidar a indústria cinematográfica. Obras-primas como Cidadão Kane (de Orson Welles) nunca ganharam Oscar", argumenta o crítico de cinema e professor da Ufba André Setaro.

Apesar de reconhecer o caráter questionável das escolhas da Academia, o jornalista e crítico do Ponto Ce de Cinema Adalberto Meireles acredita que o Oscar continua sendo o principal prêmio do setor. Neste sentido, Marcelo Sá, sócio-diretor do Circuito SaladeArte, concorda: "O que o Oscar representa é explícito: é Hollywood, mas não pode ser colocado como inferior, pois tem importância vital na sustentabilidade do cinema mundial e é um grande movimentador de opiniões".

