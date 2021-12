O Homem que Elas Amavam demais ganha trailer; assista

Estrelado pela grande atriz francesa Catherine Deneuve, o drama francês "O Homem que Elas Amavam Demais" ganhou o primeiro trailer. Assista abaixo:

Baseado em fatos reais, o drama se passa em Nice, 1976, onde conhecemos Renée Le Roux, a dona do Palais de la Méditerranée, o último casino da Riviera Francesa que ainda não foi tomado pelo poderoso mafioso Fratoni.

Renée faz o que pode para enfrentar seu poderoso rival, até que sua filha Agnès se apaixona por Maurice, o conselheiro financeiro da família que é ligado ao inimigo.

Fazem parte do elenco ainda Adèle Haenel, Guillaume Canet, Jean Corso e Judith Chemla. O Homem que Elas Amavam Demais estreia no Brasil no dia 28 de maio.

