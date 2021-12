"O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos" estreou em 37 países neste fim de semana e arrecadou um total de USS$ 177,6 milhões, excelente início para um filme desse tipo, que deve ter ainda um bom tempo de exibição. O longa vai estrear nas salas dos EUA na próxima quarta-feira, 17.

Do total, US$ 17,9 milhões saíram do Brasil e das 1.037 salas que o filme ocupou desde quinta-feira, 11. Os números totais superaram os dois filmes anteriores da trilogia, "Uma Jornada Inesperada" e "A Desolação de Smaug", que saíram em dezembro de 2012 e 2013, respectivamente.



Assista ao trailer de "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos":

Estadão Conteúdo 'O Hobbit' arrecada US$117,6 mi ao redor do mundo

