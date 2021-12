"O Crô é um personagem popular", diz Marcelo Serrado

O mordomo Crodoaldo Valério - Crô, para os íntimos - está de volta. Sucesso na novela Fina Estampa, exibida na Rede Globo em 2011/2012, o personagem de Marcelo Serrado sai da telinha e invade os cinemas em Crô, filme que estreia nesta sexta-feira, 30, em todo o País.

"O Crô é um personagem popular, um palhaço. Quem não viu a novela vai poder acompanhar a história de um mordomo doido e divertido", afirmou o intérprete do mordomo, que esteve em Salvador nesta segunda-feira, 25, para divulgar o filme.

O ator voltou a contracenar com Alexandre Nero, o motorista Baltazar "gato zoiudo", e Kátia Moraes, a "empregada anã" Marilda, que também participaram da novela Fina Estampa. "O Crô não vive sem o "zoiudo". Ele é a oposição, o do contra, o homofóbico apaixonate".

Marcelo Serrado não teve dificuldade em relembrar os trejeitos do personagem, que voltou a intepretar quase um ano depois do fim da novela. Mesmo assim, teve que rever vídeos de Fina Estampa e frequentou boates que visitou na época do folhetim. "A principal diferença para o Crô da novela é que coloquei um pouco mais de sutileza, sem perder a loucura, já que ele era um poço de emoção", disse.

Participações

O filme conta ainda com participações especiais da apresentadora Ana Maria Braga e da cantora Gaby Amarantos, que interpretam elas mesmas, e Ivete Sangalo, que vive a mãe de Crô. "Ivete é uma palhaça. Na hora, ela é muito concentrada, mas também é muito divertida.", disse Serrado. O convite para interpretar a personagem partiu do próprio ator durante as gravações de Gabriela.

Agora, os produtores esperam que o público compareça. "Se bater 3 milhões de espectadores vamos pensar em uma continuação", garantiu o ator. Uma coisa é certa: apesar de ter saído da televisão, Crô não voltará para a telinha. "Não tenho interesse em fazer um seriado com o personagem, porque seria preciso deixar Crô durante muito tempo no ar".

Em Crô, que tem a direção de Bruno Barreto e roteiro de Aguinaldo Silva, vemos o mordomo, agora um milionário com a fortuna que herdou de Tereza Cristina (Cristiane Torloni), sentindo falta de servir alguém. Ele então faz uma série de entrevistas com candidatas a "deusa do Nilo" para encontrar uma que mereça o ter como mordomo. Quando encontra a candidata perfeita, descobre que é uma vilã da pior espécie.

"O Crô é um personagem popular", diz Marcelo Serrado

